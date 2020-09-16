中國加強對民企統戰工作 「始終做政治上的明白人」

中共中央辦公廳近日印發意見，要求加強對民營經濟的統戰工作，引導民營經濟人士在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，「始終做政治上的明白人」。其中統戰對象包括在內地投資的港澳工商界人士。據指，這是改革開放以來內地首次發布關於民企統戰工作的文件。

新華社15日發佈中共中央辦公廳印發《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》（下簡稱意見）全文，指中國特色社會主義進入新時代，民營經濟規模不斷擴大、風險挑戰明顯增多，民營經濟人士的價值觀念和利益訴求日趨多樣，民營經濟統戰工作面臨新形勢新任務。意見提出，要建設高素質民營經濟代表人士隊伍，統戰工作要面向所有民營企業和民營經濟人士。

港澳工商界人士列工作對象

意見明確，統戰工作對象主要包括民營企業主要出資人、實際控制人，民營企業中持有股份的主要經營者，民營投資機構自然人大股東，以民營企業和民營經濟人士為主體的工商領域社會團體主要負責人，相關社會服務機構主要負責人，民營中介機構主要合夥人，在中國投資的港澳工商界人士，有代表性的個體工商戶。

該意見提及，加強民營經濟統戰工作是實現黨對民營經濟領導的重要方式，「民營經濟人士作為我們自己人，始終是我們黨長期執政必須團結和依靠的重要力量」；推動新時代民營經濟統戰工作創新發展，有利於不斷增強黨對民營經濟的領導力，把廣大民營經濟人士更加緊密地團結在黨的周圍，凝聚起同心共築中國夢的磅礴力量。

意見要求，加強民營經濟人士思想政治建設，「鞏固擴大政治共識，教育引導民營經濟人士用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，始終做政治上的明白人」。

增強風險意識 有效防範化解金融風險

意見要求，要深入開展調查研究，及時反映和推動解決民營企業轉型升級面臨的體制機制性障礙。引導民營經濟人士堅持穩中求進，堅守實業、做強主業，強化底線思維，增強風險意識，有效防範化解經營風險特別是金融風險。

鼓勵民營企業參與國家重大戰略。依托統一戰線組織動員民營經濟人士投身創新驅動發展戰略等國家重大戰略。加強與重點國家和地區工商領域社會團體及其駐華機構的交流合作，在相關國際合作機制中充分發揮工商聯作用。引導民營企業積極參與「一帶一路」建設，自覺維護國家利益。

引導民營經濟人士正確對待改革帶來的利益調整，理解改革、支持改革、參與改革；鼓勵民營企業參與混合所有製改革。引導民營企業完善法人治理結構，探索建立中國特色現代企業制度；推動民營企業主動加強與世界一流企業和優秀國有企業交流合作，不斷提升經營能力和管理水平。

【中國經濟】深圳特區40周年啟示 民企蓬勃則經濟繁榮

意見並指出，要以促進市場公平競爭、平等保護產權為關鍵，推動構建市場化、法治化、國際化的營商環境；加強民營經濟統計和監測分析，大力推進服務管理創新。

同時建立健全政企溝通協商制度，包括經濟形勢和民營經濟發展狀況分析研判、民營企業發展面臨的普遍性問題、重點骨幹民營企業風險防範和危機處置等；完善民營企業訴求反映和權益維護機制，依法維護企業正常經營秩序，尊重和保護企業家合法人身和財產權益。

中國發布民企500強榜單 華為連續5年登榜首

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道