【中國經濟】回應有外資撤出 發改委：正常市場行為

有報道指，不少外資企業近期遷出中國，發改委新聞發言人回應表示，近年來，受要素成本上升、中美經貿摩擦等影響，包括外資公司的部分企業在全球調整生產部署，屬於正常的市場行為。

前8月實際利用外資按年下降0.3%

發言人孟瑋在例行發布會上說，今年以來，受疫情影響，全球跨境直接投資大幅下降，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展取得重大成果，利用外資形勢也逐步回穩。1至8月，實際利用外資890億美元，按年下降0.3%，但4月份以來，利用外資降幅逐月收窄，形勢總體好於預期。

孟瑋引用上海美國商會9月9日發布報告稱，大部分企業持續看好中國市場，78.6%的受訪企業表示不會轉移在華投資，較去年增加5.1個點；她稱，數據顯示，外資企業長期在華投資經營的信心並沒有改變。

孟瑋稱，中國將進一步深化對外開放，穩定外商在華長期發展信心，重點是做好4方面工作，包括實施負面清單、擴大鼓勵外商投資產業目錄、做好服務保障工作及優化投資環境。

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發改委料物價繼續趨穩

另外，孟瑋表示，當前物價水平總體處在合理區間，CPI按年漲幅已連續四個月在3%以下，後續物價平穩運行的基礎依然牢固；隨著生豬生產逐步恢復以及翹尾因素明顯收窄，預計CPI漲幅將繼續趨穩。

她指，8月數據來看，蔬菜價格按月上漲6.4%，主要原因是強降雨、洪澇等不利天氣影響，加上夏秋交替、蔬菜換茬，部分地區出現了供應偏緊的情況，一定程度上推高了蔬菜價格。但蔬菜生長周期比較短，後期隨著極端天氣減少，秋季蔬菜陸續上市，市場供應將在較短時間內恢復，相信蔬菜價格將隨之回落。

國家統計局早先公布數據顯示，8月居民消費價格指數(CPI)按年漲幅回落至2.4%，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年降幅收窄至2%。

責任編輯：蒯宇澄

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