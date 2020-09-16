【華為禁令】知情者曝光 華為將推嶄新計劃迎圍堵戰

美國針對華為禁令已於15日生效，台積電（TSMC）、高通（Qualcomm）、韓國三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）等停止向華為供應芯片（又稱晶片）。在華為恐陷「斷芯」危機時，內媒引述知情者透露，華為將推出嶄新計劃應對圍堵。

內地紅星新聞16日報道，華爲在2019年，包括手機在內的消費者業務已經佔據了其營收的54.4%，達到了4,673億元（人民幣，下同）。

余承東私下暗示 還有新招應對美國圍堵

報道引述內地通信行業觀察者項立剛表示，在芯片斷供後，華爲的運營商業務和企業業務受影響相對較小，但消費者業務是受影響最大的。

項立剛透露，他上周剛和華爲消費者業務CEO余承東談過這方面的內容，對方透露會有一些辦法來解決當前遇到的難題，但要等一段時間才能確定下來，現在還不方便對外說。

還有一部分華爲的經銷商透露，近段時間，華爲手機拿貨比較困難，上一級代理一般要求下級下單華爲手機時，必須同時配套下單華爲其他智能產品，比如手表、音響和耳機等産品，否則不給貨。

余承東此前曾透露將在今年9月發布新一代的Mate 40手機，搭載的是最先進的華爲麒麟5G芯片。由於芯片斷供，這一款手機也被外界視爲是搭載高端麒麟芯片的絕版機。

Mate 40將成麒麟5G芯片「絕版」手機

余承東14日在微博上發布視頻，他在視頻中回應了Mate 40的發布時間，「請大家再等一等，一切都會如期而至」。

據悉，5月15日，美國商務部發布禁令，任何企業將含有美國技術的半導體產品賣給華爲，必須先取得美國政府的出口許可，禁令實施前有120天的緩衝期。禁令已於15日生效。

Strategy Analytics預測，今年全球手機總出貨量將為12.6億部，較去年下滑11%，而三星、蘋果（Apple）、華為則分別以21%、15.3%、15.1%的市佔率居前3名，但是如果華為真的無法取得更多芯片、其庫存將在明年耗盡；若此事成真的話，Strategy Analytics預估其市佔率或將跌至4.3%。

責任編輯：鄧國強



