美國副國務卿可望訪台 陸國台辦斥民進黨當局甘當魚肉

美國主管經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）傳出即將訪問台灣，主持台美經濟與商業對話。大陸國台辦發言人馬曉光，要求美方停止同台灣開展任何官方往來，又批評民進黨當局甘當魚肉，台灣同胞要警惕。

馬曉光表示，台灣問題是中國的內政，不允許外部勢力插手干涉。並要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止同台灣地區開展任何形式的官方往來。

他又說，民進黨當局不顧民意反對，為政治目的執意開放有問題的美國農畜產品進口，損害島內民眾的健康福祉。現又以此為投名狀，打著經濟商業的幌子，同美國發展官方關係，認為會進一步任由美方宰割，衝擊島內市場，損害台灣同胞經濟民生利益。「人為刀俎，民進黨當局甘當魚肉，台灣同胞要警惕。」

台：細節確定後會公布

▲ 美國副國務卿克拉奇

外傳克拉奇將於周四至周六（17日至19日）訪台，並主持台美經濟與商業對話。台灣的經濟部長王美花今天表示，相關行程由外交部統一說明，細節確定後會向外界報告。

她說，台美經濟對話可以深化台美之間的合作，非常歡迎克拉奇帶團訪台，高層次官員來台灣，代表台美之間又往前跨了一步。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）上月訪台，是1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國官員。若克拉奇訪台，將再創美國訪台官員層級最高的紀錄。

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責任編輯：林佩怡

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