小鬼猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛

台灣藝人黃鴻升（小鬼）今天（15日）驚傳在家中猝逝，終年36歲。黃鴻升前女友、歌手楊丞琳得悉噩耗後，情緒崩潰大哭。

黃鴻升去死消息來得突然，讓台灣演藝圈好友都相當震驚。歌手楊丞琳與黃鴻升曾有一段情，有是黃鴻升更是楊丞琳的初戀，兩人分手後仍是朋友。

楊的經理人證實，楊丞琳今早醒來一聽到噩耗，立即崩潰大哭。

台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲 死因曝光

楊丞琳其‪後透過經理人回應：

我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他......

楊丞琳又說，沒有辦法形容自己現是時有多痛，並指自己將小鬼視作家人。

台北市消防局今天上午11時27分接獲報案，救護人員趕抵小鬼位於台北市北投區三合街一段住處時，發現他已經出現屍斑、身體僵硬，由於已經明顯死亡因此並未送醫，後續交由警方處理。

小鬼於2002年出道，他日前在社交網談到沒入圍金鐘，「雖然這次與獎項無緣，但這季的玩很大，更強大了」。想不到突然猝逝。黃鴻升主持《綜藝玩很大》相當拼命。他是台灣女歌手楊丞琳的舊愛。

責任編輯：鄧國強