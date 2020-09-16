  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 16:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）

社會熱點 15:51 2020/09/16

分享：

小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）

台灣藝人黃鴻升（小鬼）今天（15日）驚傳在家中猝逝，終年36歲。黃鴻升前女友、歌手楊丞琳得悉噩耗後，情緒崩潰大哭。

黃鴻升去死消息來得突然，讓台灣演藝圈好友都相當震驚。歌手楊丞琳與黃鴻升曾有一段情，有是黃鴻升更是楊丞琳的初戀，兩人分手後仍是朋友。

楊的經理人證實，楊丞琳今早醒來一聽到噩耗，立即崩潰大哭。

楊丞琳其‪後透過經理人回應：

我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他......

楊丞琳又說，沒有辦法形容自己現是時有多痛，並指自己將小鬼視作家人。

台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光

    點擊圖片放大
    +3
    +2

台北市消防局今天上午11時27分接獲報案，救護人員趕抵小鬼位於台北市北投區三合街一段住處時，發現他已經出現屍斑、身體僵硬，由於已經明顯死亡因此並未送醫，後續交由警方處理。

小鬼於2002年出道，他日前在社交網談到沒入圍金鐘，「雖然這次與獎項無緣，但這季的玩很大，更強大了」。想不到突然猝逝。黃鴻升主持《綜藝玩很大》相當拼命。他是台灣女歌手楊丞琳的舊愛。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
今日
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
娛樂業界組織 娛樂機構 娛樂人物職業 意外事故 家居意外 綜藝節目 台灣 台北 分手 歌手

下一篇文章

【新冠肺炎疫苗】中國專家：民眾最快11月可接種新冠疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

林書豪繼續追尋NBA夢 淚別CBA北京首鋼
林書豪繼續追尋NBA夢 淚別CBA北京首鋼
林書豪歎打CBA似籃球拳擊：只想健康打下去
林書豪歎打CBA似籃球拳擊：只想健康打下去
【新冠肺炎疫苗】全球首針新冠疫苗3月武漢施打 中國創世界第一
【新冠肺炎疫苗】全球首針新冠疫苗3月武漢施打 中國創世界第一
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？（更新版）
【新冠肺炎疫苗】中國專家：民眾最快11月可接種新冠疫苗
【新冠肺炎疫苗】中國專家：民眾最快11月可接種新冠疫苗
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）