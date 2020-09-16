【WTO裁決】世貿裁美國對華加關稅非法 一文看懂前因後果

世貿組織周二裁定，美國對中國徵收的部分關稅違反了國際貿易規則。這一裁定加劇了美國與該組織之間的緊張關係，但可能不會對美國的關稅政策產生影響，因為該組織的上訴機構目前無法運行，以下為世貿裁美國對華關稅非法的前因後果。

1）美國為何向中國貨品徵收關稅？

- 美國宣稱中國偷竊美國智能財產權和商業秘密

- 根據1974年貿易法第301條要求美國貿易代表對從中國進口的商品徵收關稅，旨在迫使中國改變其「不公平貿易行為」

2）中國向WTO的申訴涉及什麽？

- 美國政府違反了WTO規則，將中國區別對待，對華徵收不同於其他國家的關稅

3）根據WTO規則，怎樣才可徵收不同於其他國家的關稅？

- 當一國的國家安全受威脅，可不受最惠國待遇的約束

- 反補貼、反傾銷及在爭端解決機制下授權採取的報復措施

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4）世貿的裁決關稅非法的原因是什麽？

- 對美國提交的關於中國竊取知識產權的大量證據，WTO沒提出異議

- 然而中國成功論證美國對華徵收的關稅，不在上述理由範圍之內

- 中國已證明額外徵收的關稅只適用於來自中國的產品

5）裁決涉及的稅款包括什麽？

- 2018年6月對340億美元商品徵收的關稅

- 2018年9月對2,000億美元商品徵收的關稅

- 並非包括所有美國對中國徵收的關稅

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6）中美雙方怎樣回應？

- 中國商務部：對WTO專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞，並希望美國遵守

- 美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）：報告證實WTO完全不足以阻止中國的有害技術行為

- 美國總統特朗普：尚未看過裁決，或對WTO做一些事，因為他們讓中國逍遙法外

7）WTO的裁決有何實際影響？

- 特朗普上任以來，美國一直拒絕考慮世貿上訴機構法官提名

- WTO上訴機構法定法官人數下限為3人，在最後3名法官中，2人任期已於去年12月屆滿，WTO上訴機構被迫宣告停擺

- WTO專家組即使裁定中國勝訴、美國關稅違法，特朗普政府只要象徵式提出上訴，WTO上訴機構即無法覆審報告，裁決也無法生效

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責任編輯：游昊雲

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