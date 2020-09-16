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塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？

國情動向 16:10 2020/09/16

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【中美華為5G科技戰】塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？

中美5G科技戰愈演愈烈，美國特朗普政府打擊華為晶片（芯片）供應新一輪禁令生效之際，華為在歐洲有拿下新陣地勢頭。塞爾維亞華為創新中心本周揭幕，塞爾維亞政府更表明要與華為展開多領域合作。耐人尋味的是，塞爾維亞早前簽署美國促成、與科索沃經濟關係正常化協議當中，附有疑是美國堅持加入的「禁用不可信5G設備」條文。然而，協議並未有點名華為。塞爾維亞總統解畫時也反問：協議提到中國了嗎？

華為數字化轉型創新中心（Huawei Innovations and Development Center）日前在塞爾維亞首都貝爾格萊德開幕，塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić，下圖右二）、中國駐塞爾維亞大使陳波（左二）、華為西巴爾幹區域總裁李孟群（左一）等人出席揭幕儀式。

中心的5G實驗室，以發明交流電的塞爾維亞裔科學家特斯拉（Nikola Tesla）命名。除了5G通訊領域，布爾納比奇表示，塞爾維亞會在人工智能、智慧城市等方面與華為合作。她指，華為中心能顯著地協助塞爾維亞實現數字化。

知情者曝光 華為將推嶄新計劃迎圍堵戰

布爾納比奇又稱，塞爾維亞與華為合作引入5G網絡，並不違反與美國簽署的協議。她表明，塞爾維亞也對「不可靠的科技」沒有興趣，相反，塞爾維亞5G網絡招標公開透明，並尊重國際標準。

一周之前，塞爾維亞在美國主持下，與國內分裂出來、至今只受西方國家承認的科索沃，簽署經濟關係正常化協議。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）到白宮會見特朗普時，只被安排座在一張小椅上，遙遙面對特朗普的大型辦公桌，兩國元首不對等的情況受到輿論熱議。

華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？

塞爾維亞、科索沃、美國三方簽署協議中，還懷疑夾帶特朗普單方面堅持加上的條款，當中包括塞爾維亞將駐以色列大使館，由特拉維夫搬去有主權爭議的耶路撒冷（目前全球只有美國，以及危地馬拉這樣做），還有塞科雙方「同意在本地通訊網絡之中，禁止使用不可信供應商的5G設備」。

塞爾維亞與中國、俄羅斯關係向來都相對密切，今次卻對美國如此「賞面」，在塞爾維亞國內也引起關注。武契奇接受當地電視台採訪時，被問及塞爾維亞與華為有很多合同，與美國簽署的協議是否會有問題時，他則反問「華為設備有甚麼問題嗎？」「協議有提及中國嗎？」

武契奇又稱，與美國的協議只是一份「意向書」，而白字黑字最重要，塞爾維亞在任何情況下都會遵守協議。

特朗普怪美商不爭氣 欲聯歐企挑戰華為5G

華為沒B計劃 或「降呢」做OLED屏驅動

華為現無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

塞爾維亞總統武契奇

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責任編輯：連兆鋒

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