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在離岸人民幣齊升穿6.76 管濤：資本流入帶來人幣升值壓力

經濟脈搏 17:25 2020/09/16

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人民幣兌美元匯率近日升勢持續，前外滙管理局國際收支司司長管濤表示，在全球大放水背景下，中國可能面臨新一輪資本流入，以及由此帶來的人民幣升值壓力，中國監管層容忍還是阻止這輪升值，或面臨兩難。原人行官員亦指，要警惕人民幣過快升值。

人民幣昨加速上行，人民幣兌美元中間價今日報6.7825，較上日升397點子，實現三連升，並創逾16個月最高。在、離岸人民幣曾雙雙升破6.76關口，日內升近200點。截至16時30分收市，在岸人民幣收報6.7613，升162點，離岸人民幣報6.7596。

管濤：容忍滙率過快升值 可能會打擊中國出口

現為中銀證券全球首席經濟學家的管濤，和中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵發表報告指出，與十多年前相比，中國最大的變化之一是滙率機制的靈活性明顯提高。如果新一輪資本流入中國，人民幣滙率有可能出現較快升值，且空間有多大並不確定。

報告指，在靈活滙率機制下，如果容忍滙率升值，可能會出現滙率超調風險，80年代上半期的美元泡沫就是前車之鑑；但如果阻止滙率升值，則又可能會出現資產泡沫風險，90年代以來日本經濟停滯就殷鑑不遠。「在靈活滙率機制下，緩解滙率升值壓力沒有好的答案。」

結合中國當前的特點，報告認為，倘堅持正常的貨幣政策空間，維持高利率，容忍滙率過快升值，可能會打擊中國出口，促使國內需求向外轉換，並加速國內產業轉移；如果隨大流採取低利率政策，阻止滙率過快升值，又可能會帶來信貸膨脹、資產泡沫甚至通貨膨脹的風險。這些都是本輪全球大放水可能對中國帶來的挑戰，需要未雨綢繆。

為此，管濤和朱啟兵建議，應對人民幣可能再次面臨的升值壓力，需採取一籃子措施，包括堅持制度型對外開放，深化滙率市場化改革，推進金融雙向開放，加快國內資本市場建設，健全宏觀調控機制，以及加快經濟轉型升級。他們指，雖然舉措不一定能夠完全消除滙率升值帶來的衝擊，但有助於增強中國經濟和金融體系韌性，延長戰略機遇期。

人行官員：人幣升值或提高通脹壓力 推高資產價格

此外，據中國財富管理50人論壇微信公眾號文章，人民銀行調查統計司原司長盛松成日前亦表示，目前的匯率制度並不需要在根本上做大的變動，現在應關注短期資金大量流入和人民幣過快升值，因為這可能提高輸入性的通貨膨脹壓力、推高國內資產價格。

他稱，（目前）國內利率比國外高2個百分點以上，同時，人民幣匯率又在升值的過程中，要高度關注短期資金對國內金融市場的衝擊，不能一放了之。

他認為，在這樣的情況下，應鼓勵企業去投資國外的實體經濟，「我們如果限制住我國企業對外投資，而讓大量資金流進來，最後的結果很可能是幾個月後短期資金大量流出，這個過程中，我們還被剪了『羊毛』。」

另外，盛松成在發言中指出，沒有必要對目前的匯率制度做比較大的改動，如提高匯率的日波動幅度，或取消中間價、實現匯率完全清潔浮動。他指目前的匯率制度是基本適合中國國情和國內外形勢的，且在短期內完成改革不現實。

人民幣短期走強有支持 後續還看美國總統大選

【聚焦人幣】若中美關係沒大幅惡化 社科院專家料人民幣或升至6.5-6.6

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責任編輯：蒯宇澄

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