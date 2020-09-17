【中國經濟】克強指數話你知  中國復蘇已來臨

昨日國家統計局公布8月份社會消費品零售、固定資產投資、工業增加值等數據，全部均好於預期，顯示內地經濟正步向復蘇。值得注意的是，被視為更能反映經濟實際狀況的「克強指數」，同樣顯示經濟全面向好，證實了內地復蘇步伐堅實。

「克強指數」即李克強指數，最早由英國政經雜誌《經濟學人》於2010年提出，源於李克強在2007年任職中共遼寧省委書記時，向當時來訪的美國駐華大使雷德解釋，用於分析當地經濟狀況的數據。他更喜歡通過全省鐵路貨運量、用電量和銀行已放貸款量，作為指標因素來追蹤遼寧經濟變化，以擠掉統計數字的水分。

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若以此來看，根據國家發改委新聞發言人孟瑋表示，8月中國全國用電量按年增長7.7%，增速較前一個月提高5.4個百分點。此外，當月全國鐵路貨運量年比增長6.5%，港口貨物吞吐量增長7.2%，也繼續保持較快增速。

除用電量大增，8月內地規模以上工業發電量也快速回升，按年增長6.8%，增速比上月提高4.9個百分點。今年前八個月累計發電量增速更首次由負轉正，年比增長0.3%。

從用電來看，8月，一、二、三產業用電量年比分別增長12.1%、9.9%、7.5%，居民生活用電量則下降1.2%。1至8月全社會累計用電量增速同樣實現首次由負轉正，年比增長0.5%。

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此外，8月全社會貨運量年比增長4.8%，增速較前一個月加快1.9個百分點，為連續四個月正增長。

客運方面，第2季以來，全社會客運量也逐月回升，8月日均客運量達3,168萬人次，比前一個月日均客運量增長10%。

至於貸款方面，早前人行公布8月新增貸款1.28萬億元（人民幣‧下同），按年多增694億元，高於市場預期的1.25萬億元。特別是8月社會融資規模增量為3.58萬億元，比上年同期1.39萬億元多逾一倍。

由「克強指數」三大指標來看，中國經濟復蘇已確實在加速，而且基礎堅實，第四季如沒有突發性衝擊，復蘇將面全面爆升可期。

本報記者：鄧中建

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