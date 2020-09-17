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【芯片之戰】英偉達收購ARM 為何需中國批准？

經濟脈搏 09:44 2020/09/17

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美國著名半導體公司英偉達（NVIDIA）將以400億英鎊（約520億美元）收購ARM。雙方已進入談判階段，預計今年夏末完成交易。這個交易尚需中國、歐盟和英國等批准。為何兩家外國公司交易需中國批准？又或者，中國會批准這宗交易嗎？

據內地業內人士認為，從國家戰略上來看，以去高通收購恩智浦（NXP）案為例，正是中國一票反對，令這宗收購失敗告終。今次英偉達也很可能重蹈覆轍。

首先，ARM自己不生產芯片（晶片），不參與移動行業芯片與終端的競爭，只是向移動芯片企業提供架構設計。有一個形容的說法，芯片就像一架汽車，而ARM就是道路建設者，其他芯片生產商的產品，要符合道路要求才能行走。

華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？

華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業

ARM目前是採開放授權模式，維持全球客戶中立性地位，也被視為「半導體行業的瑞士」。簡單而言，ARM向全球芯片商及手機商開放，來者不拒，不介入不同廠商之間的競爭。而英偉達是高端芯片生產商，希望將該公司的AI技術全滲透到ARM的架構中，如果成功，未來手機的AI芯片就必須跟隨英偉達的技術，才可在ARM的架構上行走。

最大問題是，英偉達收購ARM之後，ARM變成了美國公司的子公司。這樣，等於中國智能手機行業的專利根基，都捏在了美國公司手中。ARM雖然承諾繼續開放授權，但這並沒有實際意義，英偉達是美國企業必須遵守美國政府的各種命令。考慮今年以來一系列動態，要中國監管部門同意收購ARM，至少目前來看，交易審批前景還難言樂觀。

問題是，英偉達收購ARM，真的需要獲得中國批准嗎？

【華為風暴】華為再遇打擊 英芯片商ARM中止合作

【中美5G角力】美企NVIDIA欲收購晶片設計商ARM　中國或說不

事實上，根據《中華人民共和國反壟斷法》第一章總則的第二條，「中華人民共和國境內經濟活動中的壟斷行為，適用本法；中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」

ARM的主要市場在中國，國內芯片上集成系統（SoC）有95%（超過200家）是基於ARM架構，每年相關芯片放量約100億，2006年至2017年中國合作商的市場放量規模增長140倍。目前，ARM在知識產權市場份額超過40%，在手機芯片的知識產權市場份額超過90%。如此大的一宗收購案，按照國際慣例，中國絕對有權審批。

阻高通收購恩智浦 WSJ：中國「一箭雙雕」

內地專家最近經常提到去年一個案例。去年，高通與恩智浦（NXP）達成總價440億美元收購協議，當時是半導體史上最大併購案。恩智浦是全球最大的汽車芯片、移動支付芯片、和微控制器供應商。這次交易本已獲雙方股東、美國、歐洲及其他地區監管機構批准，但中國監管機構遲遲未發出批准，中國也成為唯一沒有批准交易的國家。結果，高通不得不放棄收購，並賠償恩智浦20億美金。

在美國對中國發動科技戰後，美國處心積慮要封殺國，科技與國家安全息息相關，加之國際科技發展、知識產權環境愈來愈複雜，中國除了要加快發展關鍵科技，也要懂得以法律武器保護自己產業。

本報記者：鄧中建

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