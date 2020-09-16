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【中印衝突】中印爆多起開槍事件？印度官員稱曾發射百發子彈

國情動向 16:21 2020/09/16

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繼中印軍隊互相指責對方7日在邊界對峙時鳴槍威脅後，印度官員稱，雙方9月初在班公湖一帶發生多起開槍事件，比前述事件更嚴重，其中一次更對空鳴槍約「100到200發的子彈」。不過，中印雙方相關單位對這起規模更大的鳴槍事件沒有任何正式聲明。

官員稱緊張局勢持續存在

印媒引述印度高層官員透露，印度與中國互控對方7日於拉達克（Ladakh）東部班公湖（Pangong Tso）南岸丘舒爾（Chushul），打破雙方在中印實際控制線（LAC）禁用槍械的協議鳴槍威脅後，於印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）與中國外交部長王毅10日會談前，雙方部隊又於班公湖北岸發生對空鳴槍事件。

該官員說，這起事件是由於中印雙方爭奪班公湖手指地區戰略高地引發的，雙方部隊相距不到500米，並在手指3（Finger 3）、手指4（Finger 4）的山脊一帶對空鳴槍約「100到200發的子彈」，遠比7日在丘舒爾發生的鳴槍事件更加激烈。

不過，截至今天為止，中印雙方相關單位對這起在班公胡北岸發生規模更大的鳴槍事件，沒有任何正式聲明。

另一名沒有具名的官員透露，由於班公湖緊張局勢持續存在，中印部隊於9月的第一周在班公湖南、北岸出現許多動盪，發生了「多起開槍事件」。

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印度軍方官員說，許多開槍事件，例如其中一起只開了兩槍，士兵覺得沒有嚴重到報告的地步，所以上層軍官隔了一天才知道曾發生開槍事件。

中印外長於10日會晤，達成5點共識，其中包括不讓兩國分歧上升為爭端；兩國邊防部隊應該繼續對話，儘快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。不過，目前，在丘舒爾有幾個陣地，中印雙方部隊相距不到300米。印度官員還強調，中國部隊仍持續駐紮在當地，只要短時間就可以開動坦克且重新行動。

責任編輯：尹航

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