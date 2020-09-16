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澳洲警方被指查看中國領事通訊 中方駁滲透說法「無中生有」

國情動向 17:26 2020/09/16

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中澳關係持續緊張，澳洲傳媒報道，澳洲警方調查外國政治干預時，在一項搜查令中列明一名中國領事官員，並截獲並閱讀中國外交人員的通訊。

中國駐悉尼總領事館今日（16日）稱，有關「總領館及其官員從事滲透活動」的說法，完全是無中生，純屬惡意污衊。中國外交部發言人汪文斌稱，中方對此表示強烈的不滿和堅決的反對。

汪文斌強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，從來不會也沒有必要對其他國家搞什麼干涉滲透，批評澳洲一些人熱衷通過抹黑攻擊中國來煽動反華情緒，博取眼球，毒化中澳關係氛圍，已無所不用其極。中方敦促澳方的一些人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止將中國駐澳使領館正常的行為政治化，不要給中澳關係製造新的麻煩和障礙。

調查是否滲入新州工黨

澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲聯邦警察正調查中國駐悉尼總領事館，是否與一名新南威爾士州議會顧問、前中國政府官員張智森（John Zhang）密謀，以滲入新州工黨。

【中澳緊張】在華澳洲高管低調應對中澳關係惡化：發聲都有成本

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警方檢查了張智森的往來通訊，包括郵件、短訊和電話。另外，警方一項搜查令中指名一名中國領事官員，並查封中國外交人員的受保護通訊。報道稱，搜查令所提及的人包括中國駐悉尼領事孫彥濤。而孫彥濤負責管理悉尼總領事館的華僑事務辦公室，該辦公室受中國統戰部管轄。

受查人士斥澳違國際外交法

張智森稱自己是清白的，並指控澳洲當局的做法違反國際外交法。張於上月致信聯邦政府部長稱，AFP和澳邊境執法局（ABF）閱讀並複製了他與中國高級別駐澳外交官和領事官員的通訊。行動還包括今年1月在悉尼機場搜查其電腦和手機，以及6月AFP對他的家、公司及新州議會辦公室突擊搜查。

報道指出，張智森的電腦和手機中，有與中國外交和領事官員及其家屬的長期郵件、訊息和通話記錄。最近聯繫人包括剛卸任的中國駐悉尼總領事顧小傑，以及中國駐坎培拉的大使級官員和家屬。

中國駐悉尼總領事館表示，致力於促進中國與新南威爾士州各領域友好交流與務實合作，在澳履職一貫遵守國際法和國際關係基本準則。所謂「總領館及其官員從事滲透活動」的說法，完全是無中生有，純屬惡意污衊。

【中澳關係】疑被中國滲透 澳洲工黨議員住所辦公室遭突擊搜查

日本、澳洲及印度將討論供應鏈聯盟 應對中國貿易主導地位

責任編輯：林佩怡

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