小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）

▲ 小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死 教你拆除浴廁地雷

台灣藝人小鬼黃鴻升今天（16日）於北投家中猝死，消防局今上午11時27分接獲報案，立刻趕抵小鬼住處時，發現他已出現屍斑、身體僵硬，剛初步調查是於浴室撞倒意外猝死。台灣有調查顯示，跌倒是常見家居意外之一，65歲以上老人，每6人就有一位有跌倒經驗，跌倒更高居事故傷害死亡原因第二位。

「家」，是老人家最容易跌倒的地方，浴室、廁所則是家中的危險地雷區。常有長輩因浴室濕滑而摔傷送醫，營造安全的如廁、沐浴環境，才能保障家中成員健康 。

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台灣媒體引專家指，要讓家中浴廁不再處處是「地雷」，應掌握三大原則，

1保持乾燥

2照明充足

3創造無障礙空間

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台灣與香港一樣，住宅都是馬桶與洗浴設備合併的浴廁，缺少「乾濕分離」的設計，因此天天使用的浴廁難免濕滑，對一家老小其實都有潛在風險，老人家平衡感、肌力不足，更容易出事。

要保持浴室乾躁，可在馬桶、沐浴設備之間加裝隔間，如簡易拉門，或盡可能保持地面乾燥，如加裝抽風設備等，避免滋生黴菌，徒增環境更濕滑的條件。

台媒：防滑墊好重要

避免浴室濕滑導致傷害，也可選購「防滑墊」，最好以大面積為主，放置在浴室地面及門口，也可以在浴室地板、牆壁、浴缸等潮濕處使用「防滑條」，增加粗糙面、減少濕滑的問題。

另外，現在市面上也有防滑噴劑，噴在浴室地板等處，即能產生不錯的止滑效果，不需改變地磚外觀；而老人家的室內拖鞋，應選用防滑的平底鞋，最好能穿進浴廁，不一定要換鞋。

浴廁環境應該要明亮，照明不要昏暗，建議不妨加裝感應式照明，對晚上常需要跑廁所的老人家，是很貼心的設備。

責任編輯：鄧國強

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