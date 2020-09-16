小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）

▲ 左圖：閉路電視拍到，小鬼黃鴻升死前回家，並無異樣。右圖：小鬼生前好動。

小鬼黃鴻升猝死，初步研判死因是浴室跣低撞傷頭失救，但一切有待驗屍確定，目前仍不能排除隱性心臟病發、昏倒跌恐的可能性。有台灣醫生提醒，心臟病有年輕化趨勢，要注意心臟4大求救訊號，防範於未然。

台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰表示，年輕人獨自住在家中，即使不慎在浴室跌倒，反應力都比老年人快，四肢多來得及反應支撐瞬間失去平衡的身體。

依照世界衛生組織（WHO）的研究，死亡前24小時內活動力皆正常者，死因八成與心臟疾病有關，死亡前1小時活動力皆正常者，死因則有九成以上與心臟疾病有關。

死前1小時活動皆正常者 臟疾佔九成

新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，常見的猝死原因，都與心血管疾病有關，如心肌梗塞、心律不整、心室頻脈等，別以為心血管疾病僅發生在高齡者，其實任何年齡層都會發生，而年輕人不像高齡者，對於健康意識較高，部分因為心臟問題猝死的年輕人，多是在猝死後才知道有心臟問題。

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值得注意是，小鬼曾在8年前就檢出有遺傳性腎臟病。台灣高血壓學會理事長王宗道表示，一般人以為三高是心肌梗塞的主要危險因子，其實腎病的關連性更高，腎臟病會加速血管硬化，導致罹患心肌梗塞的風險較正常人暴增4到5倍。

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台媒引專家指，猝死每與心血管疾病相關，那麼猝死前，身體會否發出一些警訊，通知人們心病快發作？有的，主要有4項：

警號1：氣促

當心臟本身打不出去血液時，心臟的無力會導致血液的逆流，使得血液囤積在肺裡，不容易回到心臟。假使肺裡面的血液增加，甚至從肺部的血管滿出來，跑到週邊的肺泡去了，則會產生肺積水的現象，此時會出現喘的症狀，這都是心臟問題所造成的氣促。

所謂的「運動性氣促」，指的是平常休息時不會喘，但稍微動一下就會喘如果症狀愈來愈嚴重，不用怎麼動就會喘。

還有一種情況就是晚上容易喘，但白天不喘也就是睡覺的時候會喘，病人在躺平的時候比較喘，坐起來的時候反而比較不會喘；這類的病人常會抱怨說：「在床上完全沒辦法躺平」。

警號2：胸悶

由心臟問題引發的典型症狀是胸悶不適，多半是與運動有關。不過，通常會讓人感到胸悶的情況有很多，如之前有過外傷、心情不好、腸胃道的問題，有時很難去分辨症狀的起因。

重點就在於引發胸悶的原因為何？基本上，心臟所造成的氣促，大部分都是和運動有關係。如果運動時會感到胸悶，但休息後就會好，這種情況就可能與心臟較有關聯。

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警號3：昏厥

心臟本身功能若有障礙的話，輸出的血量一定不足，此外，會造成全身的無力。不過，這個症狀比較不典型，因為全身無力的情況有很多原因，如睡眠不足、官能症、貧血、缺氧等都有可能。

若再加上平常容易產生頭暈，甚至是昏暈厥的症狀，那與心臟有關的機率便大幅增高。

心因性的暈厥，發生的速度相當快速，也就是在暈厥的發生之前毫無先前預兆。

警號4：心悸

心悸是否自覺心臟跳動過於強烈或是跳動過快過慢的不舒服症狀。如果心跳跳差的程度到有感覺時，那肯定是有問題，表示心跳過快或是過慢，而心悸正是心律不整的典型表現。

如果家族裡有猝死的病史，平時可能會有小幅的心律不整，但是患者本身並無察覺，在這種不知情的狀況下，真的要格外小心，最好趕快做進一步的檢查。此外，上班族最愛的提神飲品咖啡，其咖啡因的成分容易引起心律不整而產生心悸，因此，建議不要飲用過量。

責任編輯：鄧國強

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