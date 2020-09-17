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路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機（更新版）

國情動向 13:42 2020/09/17

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中美關係惡化之際，美國擬加碼打「台灣牌」對華施壓。路透社引述4名消息人士稱，美國當局計劃向台灣出售多達7種主要武器系統，包括水雷、巡航導彈及無人機。此舉勢惹北京反彈。

報道指出，美國尋求向台灣一次過出售7種武器，做法罕見，打破以往分散軍售、以降低中美緊張關係的慣例。

據《華爾街日報》，美國準備與台灣達成70億美元軍售交易，兩名官員表示這將是台灣達成的規模最大的軍售交易之一，交易包括價值4億美元的MQ-9B收割者(Reaper)無人機，以及相關的傳感器、物流、地面控制台、培訓和其他設備。另外還包括巡航導彈、水雷和其他硬件。

做法罕見 打破分散軍售慣例

路透引述3名消息人士稱，洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音及通用原子公司（General Atomics）的軍售案，正在走出口流程，預計數周內通報國會。

一名業內消息人士則稱，美國國務卿蓬佩奧本周將就這些方案向特朗普匯報。其中部分交易台灣1年多前已提出，但現時才走審批程序。美國國務院發言人拒絕置評。

有美國高級官員表示，台海局勢目前失衡，認為這很危險，雖然台灣增加防務支出，但須繼續努力。

報道指出，美國一直希望藉由國防部的「堡壘台灣」計劃，對中國形成一種軍事制衡。另有分析認為，因應中美緊張關係，美國希望台灣在印太戰略扮演重要角色，並藉軍備提升軍事力量。

軍事制衡中國 京勢反彈

美國國防部早前發布中國軍力報告，指台海軍力失衡，差距持續擴大，美方基於台灣關係法與六項保證，持續對台軍售，確保台灣自我防衛能力。北京反駁美方報告充滿零和博弈的冷戰思維，挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，是極其錯誤，對此堅決反對，將視情況進一步回應。

另外，今年7月，中方宣布制裁向台軍售的美企洛歇馬丁，重申堅決反對美國向台灣出售武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係及台海和平穩定造成進一步損害。

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責任編輯：林佩怡

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