習近平：把民營經濟人士團結在黨的周圍

國家主席習近平近日表示，要把團結好、引導好民營經濟人士作為一項重要任務，並把民營經濟人士團結在黨的周圍，更好推動民營經濟健康發展。中共央政治局常委汪洋表示， 要調動民營經濟人士增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同，並 引導他們以產業報國、實業強國為己任。

值得注意，中共中央央辦公廳日前印發《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，是改革開放以來，黨中央出台的第一份關於民營經濟統戰工作的文件。

▲ 習近平（資料圖片）

新華社報道，習近平近日對做好新時代民營經濟統戰工作，作出重要指示。他稱，非公有制經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，促進非公有制經濟健康發展和非公有製經濟人士健康成長，具有十分重要的意義。

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他強調，要堅持「兩個毫不動搖」，把團結好、引導好民營經濟人士作為一項重要任務。各級黨委要加強對民營經濟統戰工作的領導，全面貫徹黨的方針政策，抓好黨中央各項決策部署貫徹落實。各級統一戰線工作領導小組和黨委統戰部要發揮牽頭協調作用，工商聯要發揮群團組織作用，把民營經濟人士團結在黨的周圍，更好推動民營經濟健康發展。

汪洋：成功得益於黨 以產業報國為己任

全國民營經濟統戰工作會議周三（16日）在京召開，會上傳達習近平的重要指示。身兼中央統戰工作領導小組組長的汪洋出席會議時稱，要調動民營經濟人士加強自我學習、教育和提升，「深刻認識個人的成功既源於自身努力，更得益於偉大的時代、偉大的事業、偉大的黨」，增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治、思想和情感認同。

他又提到，要引導民營經濟人士樹立家國情懷，以產業報國、實業強國為己任，弘揚企業家精神和工匠精神，積極參與光彩事業和精準扶貧，做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典範。

同時，要及時掌握民營企業發展狀況和訴求，把支持民營經濟發展的政策措施落到實處，幫助企業正確認識和克服眼前困難，增強發展信心。按照構建親清政商關係要求，健全政企溝通協商制度，完善民營企業權益維護機制，激勵幹部主動作為、靠前服務，做到「親」而有度、「清」而有為。要發揮好工商聯和商會的作用，積極培育和發展中國特色商會組織。

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責任編輯：林佩怡

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