▲ 【中國經濟】李克強：中國全年經濟有望實現正增長

國務院總理李克強今晚出世界經濟論壇全球企業家特別對話會時表示，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性。經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。

李克強在致辭時表示，當前全球範圍新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，給人民生命安全帶來嚴重威脅，給世界經濟造成嚴重衝擊。中國國家主席習近平強調人類是命運共同體，應對疫情和恢復經濟都要走團結合作之路。面對全球性挑戰，國際社會需要廣泛凝聚共識，協同推進疫情防控和經濟發展，盡早戰勝疫情並推動世界經濟重現繁榮。

李克強在介紹當前中國經濟形勢時說，面對疫情給中國經濟帶來的嚴重影響，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟實現企穩回升，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性。

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有關就業市場，李克強說，中國有1.2億市場主體，中國人民勤勞、智慧。保住上億市場主體特別是量大面廣的中小微企業、個體工商戶，就能實現今年城鎮新增就業900萬人以上目標，穩住經濟基本盤，並為未來發展奠定基礎。

李克強表示，7、8月份中國經濟繼續穩定恢復，說明宏觀政策的積極成效在不斷顯現。但中國經濟下一步發展仍面臨世界經濟的不確定性。面對困難和挑戰，我們在保持宏觀政策適時有力合理過程中，將注重政策實施，也會根據形勢變化完善和豐富政策內涵，鞏固經濟企穩回升勢頭。經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。

對於中央政策的落實，李克強表示，宏觀調控必須把握好度，既要有效對衝疫情影響又要可持續。我們用改革的辦法創新宏觀政策實施方式，對新增財政資金建立直達基層、直接惠企利民的機制，提高政策落地的時效性和精準性，及時為保居民就業、保基本民生、保市場主體提供支撐。在實施好宏觀政策的同時，並重深化「放管服」改革、優化營商環境，既助企紓困又激發市場主體活力。

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李克強指出，當前國際環境正在發生深刻復雜變化，世界經濟的不穩定性上升，但是和平與發展仍然是時代主題，交流與合作仍然是世界趨勢。各方要共同承擔責任，支持多邊主義，維護國際秩序，給世界人民以希望和信心。自由貿易在曲折中前進，但大方向不會改變，因為經濟全球化大趨勢不會改變。要共同維護貿易和投資自由化便利化，盡快恢復全球產業鏈供應鏈，讓世界經濟「活」起來。

李克強強調，中國經濟已經深度融入世界，中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。無論外部環境如何變化，中國都會堅定不移深化改革擴大開放。構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環，既要充分挖掘國內市場潛力，也要更大力度吸引外資、發展外貿，實現更高水平對外開放。

他並稱，中國作為世界最大發展中國家，正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展階段，內需空間廣闊。中國將繼續放寬市場准入，保障外資合法權益，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境。中國將在有效防控疫情前提下，開闢更多人員往來「快捷通道」和貨物通關「綠色通道」，為企業跨國經營提供便利。

責任編輯：鄧中建

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