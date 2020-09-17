【中美角力】訪美國務次卿是誰？中美5G科技戰幕後推手

▲ 【中美角力】訪台美國務次卿是誰？中美5G科技戰幕後推手

美國政府宣布，國務院次卿克拉奇17日訪台，創下國務院官員訪台最高層級。曾在商界打滾數十年的克拉奇，其後轉戰政壇，目前是分工經濟產業的國務次卿，美國近年與中國開打科技戰、5G角力、產業鏈脫鉤、乃至知識產權攻防，他是幕後操盤手之一。

在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）推薦下，克拉奇（Keith Krach）去年1月獲得總統特朗普提名為國務次卿，主管經濟增長、能源和環境等議題。中美雙方近年因貿易、知識財產權、5G信息安全等爭議激鬥，克拉奇儼然成為蓬佩奧對中國政策左右手之一。

從投書媒體，示警西方國家不要使用中國電信巨頭華為的5G技術；致函美國大專院校，呼籲他們檢視校園內孔子學院，以確保學術自由；甚至是要求蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等美國大企業，檢視供應鏈與中國的關係，克拉奇顯然是對中國強硬派。

克拉奇是對中國強硬派

有外電指，鮮少人知道的是，克拉奇對中國的強硬態度，或與他成長背景及過去40多年商場經驗息息相關。

去年3月參議院外委會提名聽證會上，克拉奇曾透露，他出生在一個美國平凡家庭，父親在俄亥俄州經營一間機具店，主要客源是美國通用汽車（General Motors）等底特律3大汽車公司的供應商，母親是當老師。

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12歲開始，克拉奇在父親店裏幫忙做焊接活。他回憶，景氣好的時候，父親店裏最多請過5個員工，待他們像家人一般；「但景氣不好時，我則是他的唯一員工，我看着父親經歷被迫資遣他所信任團隊的痛苦」。

克拉奇表示，父親的夢想就是他能受大學教育並成為一名工程師，以幫忙把家裏的店擴展成10人規模的公司。通用汽車後來提供克拉奇全額獎學金，讓他得以在美國普度大學（Purdue University）主修工程學，之後還順利取得哈佛商學院企管碩士學位。

今年7月底，參議院商業、科學暨運輸委員會安全小組針對美國對中經濟政策召開聽證會，克拉奇在聽證會上繼續他去年沒說完的故事。

出身基層 稱親歷中國經濟行為

克拉奇表示，他親身經歷過中方與美國的經濟角力。他說，他看着中國使用大量生產這項「武器」，令他父親的5人機具店不能繼續經營；26歲成為通用汽車史上最年輕副總裁後，他也認知到當美企在中國設廠，「你給他們（中方）的不只是藍圖，還給他們製程工程師並要訓練他們的人」。

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離開任職10年的通用汽車後，克拉奇轉往矽谷發展。克拉奇指出，他在矽谷經歷過中國的知識產權行為。

克拉奇接着表示，他創辦了世上首間企業對企業（B2B）電商公司Ariba，目前是規模最大的平台，去年共產生7萬億美元交易額，其間親歷為中美知識產權方面的角力。

稱要推動全球策略3核心 應對中國

克拉奇上任國務次卿後曾稱，接下重責大任，是制定全球策略，將美國國安最大化，應對中國經濟行徑。

他當時告訴聽證會委員，他的這項全球策略有3大核心，包含將重心放在5G及半導體等關鍵新興科技領域；捍衛美國知識財產權、金融體制及核心自由；以及與理念相近國家、企業及公民社會組成「新民主聯盟」。

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責任編輯：鄧國強

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