  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 19:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】訪美國務次卿是誰？中美5G科技戰幕後推手

國情動向 15:02 2020/09/17

分享：

【中美角力】訪台美國務次卿是誰？中美5G科技戰幕後推手

美國政府宣布，國務院次卿克拉奇17日訪台，創下國務院官員訪台最高層級。曾在商界打滾數十年的克拉奇，其後轉戰政壇，目前是分工經濟產業的國務次卿，美國近年與中國開打科技戰、5G角力、產業鏈脫鉤、乃至知識產權攻防，他是幕後操盤手之一。

在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）推薦下，克拉奇（Keith Krach）去年1月獲得總統特朗普提名為國務次卿，主管經濟增長、能源和環境等議題。中美雙方近年因貿易、知識財產權、5G信息安全等爭議激鬥，克拉奇儼然成為蓬佩奧對中國政策左右手之一。

從投書媒體，示警西方國家不要使用中國電信巨頭華為的5G技術；致函美國大專院校，呼籲他們檢視校園內孔子學院，以確保學術自由；甚至是要求蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等美國大企業，檢視供應鏈與中國的關係，克拉奇顯然是對中國強硬派。

克拉奇是對中國強硬派

有外電指，鮮少人知道的是，克拉奇對中國的強硬態度，或與他成長背景及過去40多年商場經驗息息相關。

去年3月參議院外委會提名聽證會上，克拉奇曾透露，他出生在一個美國平凡家庭，父親在俄亥俄州經營一間機具店，主要客源是美國通用汽車（General Motors）等底特律3大汽車公司的供應商，母親是當老師。

美國國務次卿可望訪台 陸國台辦斥民進黨當局甘當魚肉

【中美角力】胡錫進：中國將制裁訪台美國高官及關聯企業

12歲開始，克拉奇在父親店裏幫忙做焊接活。他回憶，景氣好的時候，父親店裏最多請過5個員工，待他們像家人一般；「但景氣不好時，我則是他的唯一員工，我看着父親經歷被迫資遣他所信任團隊的痛苦」。

克拉奇表示，父親的夢想就是他能受大學教育並成為一名工程師，以幫忙把家裏的店擴展成10人規模的公司。通用汽車後來提供克拉奇全額獎學金，讓他得以在美國普度大學（Purdue University）主修工程學，之後還順利取得哈佛商學院企管碩士學位。

今年7月底，參議院商業、科學暨運輸委員會安全小組針對美國對中經濟政策召開聽證會，克拉奇在聽證會上繼續他去年沒說完的故事。

出身基層　稱親歷中國經濟行為

克拉奇表示，他親身經歷過中方與美國的經濟角力。他說，他看着中國使用大量生產這項「武器」，令他父親的5人機具店不能繼續經營；26歲成為通用汽車史上最年輕副總裁後，他也認知到當美企在中國設廠，「你給他們（中方）的不只是藍圖，還給他們製程工程師並要訓練他們的人」。

美國衛生部長訪台講錯話　把蔡英文說成「習總統」（附直播影片）

王毅回應捷克議長訪台：與中國人民為敵　要付沉重代價

離開任職10年的通用汽車後，克拉奇轉往矽谷發展。克拉奇指出，他在矽谷經歷過中國的知識產權行為。

克拉奇接着表示，他創辦了世上首間企業對企業（B2B）電商公司Ariba，目前是規模最大的平台，去年共產生7萬億美元交易額，其間親歷為中美知識產權方面的角力。

稱要推動全球策略3核心　應對中國

克拉奇上任國務次卿後曾稱，接下重責大任，是制定全球策略，將美國國安最大化，應對中國經濟行徑。

他當時告訴聽證會委員，他的這項全球策略有3大核心，包含將重心放在5G及半導體等關鍵新興科技領域；捍衛美國知識財產權、金融體制及核心自由；以及與理念相近國家、企業及公民社會組成「新民主聯盟」。

【中美角力】美國駐華大使布蘭斯塔德將離任 環球時報：或鷹派人物接任

中美關係惡化之際 美駐華大使布蘭斯塔德突辭職

【中美角力】中國抗美戰略曝光：以造原子彈決心造芯片

【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？

【中美角力】要實現更多0到1突破！習在科學家大會講話全文

【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人  提「六把鑰匙」抗圍堵

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

中美關係惡化之際 美駐華大使布蘭斯塔德突辭職
2020/09/14
中美關係惡化之際 美駐華大使布蘭斯塔德突辭職
【中美角力】美以違人權為由 禁新疆棉花等產品進口
2020/09/15
【中美角力】美以違人權為由 禁新疆棉花等產品進口
【中美角力】美國駐華大使布蘭斯塔德將離任 環球時報：或鷹派人物接任
2020/09/15
【中美角力】美國駐華大使布蘭斯塔德將離任 環球時報：或鷹派人物接任
沃爾瑪為甚麼仍想投資TikTok 中美科技戰或反成合作
2020/09/16
沃爾瑪為甚麼仍想投資TikTok 中美科技戰或反成合作
【中美角力】京斥美憑空捏造「強迫勞動」問題 打壓新疆企業用心險惡
2020/09/15
【中美角力】京斥美憑空捏造「強迫勞動」問題 打壓新疆企業用心險惡
創新科技及應用 航天科技 生物科技 航空科技 軍事科技 醫療科技 通訊科技 交通科技 汽車科技 Fintech
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？
塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？
【中印衝突】中印爆多起開槍事件？印度官員稱曾發射百發子彈
【中印衝突】中印爆多起開槍事件？印度官員稱曾發射百發子彈
【華為禁令】特朗普怪美商不爭氣 欲聯歐企挑戰華為5G
【華為禁令】特朗普怪美商不爭氣 欲聯歐企挑戰華為5G
華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？
華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？
【中美晶片戰】怕中國爬頭 美國廠商求華府援3900億
【中美晶片戰】怕中國爬頭 美國廠商求華府援3900億