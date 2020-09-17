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【中美角力】美宣布副國務卿訪台歷來最高級 稱共享經濟價值

經濟脈搏 10:26 2020/09/17

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主管經濟增長、能源和環境的美國副國務卿克拉赫（Keith Krach）確認將訪台，參加台灣的前總統李登輝告別禮拜，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員。國務院表示將透過持續維繫與台灣強健關係，緬懷李登輝政治遺產。美國國務院發言人奧特加斯昨發聲明表示，美國將透過共享政治與經濟價值，維繫與台灣的強健關係及其蓬勃民主。台灣的總統府則預計，蔡英文18日晚於官邸宴請美方代表團，促進雙方合作情誼。

蔡英文上月底宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。國務院隨後在31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持。據了解，克拉赫將於17日下午抵達台灣。除了19日出席李登輝告別式禮拜，也將拜會蔡英文、台灣的行政院長蘇貞昌與外交部長吳釗燮等高階官員。

主管經濟美副國務卿卿克拉赫訪台 41年來美國務院最高層級

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美國副國務卿可望訪台 陸國台辦斥民進黨當局甘當魚肉

美國國務院共有6位副國務卿，分別掌管不同事務，位階僅在國務卿與副國務卿之下。克拉赫此次訪台，將成為1979年美台斷交以來國務院訪台現任官員最高層級，也是繼美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月初訪台後，今年第2位造訪台灣的美國高階官員。

由於主責較敏感的外交事務，美國國務院過去訪台官員最高層級僅止於助理國務卿。克拉赫去年6月正式接任美國副國務卿一職，結束長達近2年半的職位懸缺。在這之前，擁有哈佛商學院企管碩士學位的克拉赫是名成功的企業家。

克拉赫26歲成為美國通用汽車（General Motors）史上最年輕副總裁，轉往矽谷發展後，1996年創立世上規模最大的B2B電商平台Ariba，每年產生超過1.7萬億美元交易額，商界經歷豐富。

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責任編輯：游昊雲

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