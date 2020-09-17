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【TikTok賣盤】特朗普不滿交易方案 想美企佔TikTok多數股

國情動向 10:49 2020/09/17

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美國總統特朗普周三（16日）表示，對聽說的TikTok和甲骨文（Oracle）交易條款不滿意，不喜歡字節跳動將保留TikTok多數股權的想法。特朗普政府據報尋求讓美國投資者在接管TikTok的公司中，獲得多數股權。

特朗普稱，他還沒準備正式同意有關甲骨文和TikTok的交易提案，會在周四將收到有關此事的報告，會了解提議的更多細節。他又指出，被告知沒有合法途徑確保美國政府從TikTok交易中獲取資金。

國安風險擔憂未化解

特朗普表示，周四將收到有關TikTok交易的報告。

據美國傳媒稍早報道，字節跳動擬與甲骨文合作，由總部位於美國的新公司接管TikTok業務，字節跳動尋求保留多數股權。有稱甲骨文將擁有對TikTok源代碼和更新的完整訪問權限，以確保沒有後門，並負責在美國存儲用戶數據。而新TikTok據報將委任由美國政府批准的獨立董事會，公司將受第三方監督，後者將向美國政府匯報。

【TikTok賣盤】TikTok守中方底線　據報不出售演算法

【TikTok賣盤】特朗普稱交易快達成 中國母企傳佔多數股

彭博引述知情人士透露，交易方案沒有化解美國政府官員對國家安全風險的擔憂。包括國務卿蓬佩奧在內的官員擔心，若完成潛在交易，字節跳動仍可獲取近1億美國用戶的數據。對方案中提到的新所有權結構，以及中國借此對該公司擁有多大影響力，官員都保持警惕。

若中國實體保留控制權 參議員反對交易

《華爾街日報》報道，財長姆欽等美國官員以及相關投資者，尋求確保美國方面在上述新公司中的持股比例遠超50%。

據美國官員提出的新架構，將字節跳動所有資產納入這家新公司。知情人士稱，甲骨文和沃爾瑪也將成為投資者，根據該計劃，這些美國投資者的合計持股將超過50%。但美方希望將持股比例提高，一種可能的辦法是讓新公司上市。

另外，魯比奧（Marco Rubio）等數名共和黨參議員去信呼籲特朗普政府，若TikTok與母企字節跳動的關係維持不變的話，應拒絕讓甲骨文成為TikTok美國業務「值得信賴的技術供應商」的交易提案。魯比奧表示，甲骨文的角色、其將提供給字節跳動的技術，以及TikTok演算法的未來，仍有「嚴重問題」，反對允許中國或中國控制的實體保留、控制或修改營運美國版TikTok的代碼或演算法的任何交易。

TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

字節跳動不賣TikTok給甲骨文或微軟 特朗普難收貨

責任編輯：林佩怡

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