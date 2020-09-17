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【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人

經濟脈搏 11:31 2020/09/17

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【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人

中美科技戰升級，美方擬制裁中國芯片（又稱晶片）巨頭中芯 （0981） ，一石激起千尺浪。全球擁有2400會員的國際半導體產業協會（SEMI）已草擬信函，擬上書特朗普政府，呼籲勿制裁中芯，否則殃及產業鏈，美國企業50億美元、折算近400億港元的生意化為烏有。

路透社取得國際半導體產業協會草擬的信函，這封信可能最快本周寄送至美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化

【中芯國際】美倘制裁中芯蝴蝶效應　中美承受3大打擊

SEMI在信中認為，將中芯國際列入黑名單，會讓美國企業供應中芯國際的難度升高，將危害美國科技優勢。中芯國際佔美國原始設備和原料年銷售高達50億美元，即大約388億、近400億港元。

他們也認為，這樣的舉動將「益發令人感覺」美國出貨「靠不住」，會傷害美國在全球的市佔率。

SEMI全球擁2400成員 美商是主力

全球擁有2400個成員、但主要是美商的SEMI指出，「我們強力主張商務部，謹慎考慮將中芯國際列入實體清單（EntityList）而可能對美國產業、經濟和國家安全所造成立即和長期的有害影響」。

【中芯股價】美倘真制裁  沙盤推演中芯命運兩大變數

【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵

針對媒體置評要求，美國商務部未立即回應。

SEMI全球公共政策副總派西堤（Joe Pasetti）表示，「我們不對披露給媒體的草擬信函內容置評」。

路透社本月較早前報道，美國國防部正與其他部門共同研議，是否將中芯國際加列商務部所謂的「實體清單」，這將迫使美國供應商在出貨給中芯國際前，想辦法尋求取得美國政府許可。中芯國際股價聞訊後一度重挫。

美國政府加強聚焦中國軍事力量之際，消息人士指出，雖然官員未披露這項建議舉動的動機為何，但中芯國際與中國軍方的關係正受到仔細檢驗。

【中芯股價】花旗：美倘制裁中芯　對全球衝擊難以估計

中芯回應美國「軟弱」？胡錫進幫口：須面對不利現實

【中美角力】美國政府擬將中芯國際列入貿易黑名單 中芯澄清與軍方無關

台積電5納米晶片加速量產 領先中芯國際3代

責任編輯：鄧國強

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