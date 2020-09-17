【中美角力】美方將澄清WeChat禁令：不會罰微信用戶

美國總統特朗普（Donald Trump）6日簽署行政命令封殺騰訊 （0700） 旗下微信（WeChat），有關禁令生效在即，美國司法部9月16日表示，微信用戶不會面對任何處罰。

美國司法部16日回應一宗挑戰有關禁令的官司時指出，美司法部長羅斯（Wilbur Ross）不打算針對只下載或使用微信傳遞個人或商業信息的個人或團體採取行動，稱他們不會面臨刑事或民事處罰。但補充使用微信進行交流，可能會受到針對其它交易的措施的直接或間接損害。另外羅斯會於20日前公佈規定，澄清被禁止的微信交易。

▲ 美國稱微信用戶不會面臨處罰 將澄清交易禁令範疇

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特朗普在８月６日簽署兩項行政命令，宣布在45天後禁止任何美國個人及企業與中國短視頻應用抖音國際版TikTok母公司字節跳動及騰訊進行與微信有關的任何交易。他指出微信「自動從用戶獲取大量信息」，威脅美國的國家安全。

美國微信用戶早前入稟三藩市法院，尋求阻止特朗普政府對微信的封殺令，有關聽證會於17日舉行。提出訴訟的美國微信用戶表示，該命令顯然是禁止「數百萬美國微信用戶使用世界上最流行的中文社交媒體。」

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責任編輯：游昊雲

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