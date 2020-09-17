【中美角力】王毅不點名批美：策動顏色革命　欲製造新冷戰

外交部部長王毅結束訪問俄羅斯等4國，他接受官媒新華社專訪時，不點名批評「某些域外勢力」以各種借口插手本地區國家內部事務，甚至策動新一輪「顏色革命」，又毫無道理地遏制打壓中俄等國，脅迫其他國家選邊站隊，試圖製造所謂「新冷戰」。

王毅不點名批美 脅迫其他國家選邊站

王毅結束上海合作組織成員國外長理事會會議及訪問俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古國四國行程後於16日返回中國。被問及美國謀求打造「印太」版北約並推動「印太戰略」向北「擴員」，及如何評價中國周邊安全形勢時，王毅表示，俄羅斯、中亞、蒙古國是中國西北重要周邊，中國高度關注本地區形勢。

他稱，近幾年中國與周邊國家以及周邊國家之間的關係總體勢頭良好，但與此同時，世界動盪加劇，地區安全面臨新威脅新挑戰，國際恐怖組織和地區「三股勢力」復趨活躍。而某些域外勢力以各種藉口插手本地區國家內部事務，甚至策動新一輪「顏色革命」。同時出於維持單極霸權需要，編造各種謊言惡意抹黑中俄等新興經濟體國家，毫無道理地實施遏制打壓，甚至脅迫其他國家選邊站隊，試圖製造所謂「新冷戰」。他稱，「這種行徑突破了國與國交往底線，不符合各國共同利益，國際社會不會接受，必將在歷史上留下不光彩的記錄。」

王毅指，此次訪問，各國一致認為，安全和戰略協作是中國和各國高水平互信的體現和全方位合作的重要組成部分，各方均積極評價雙方戰略安全、防務交流、執法安全合作成果。面對新形勢，中方將同各國加強三方面合作。

他提到，第一是積極踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，第二是在雙多邊層面不斷提升安全合作水平，合力打擊「三股勢力」、毒品走私和跨國有組織犯罪，第三是堅定支持彼此走符合本國國情、人民自主選擇的發展道路，反對任何人、任何勢力以任何借口干涉別國內政。

英美外長會晤 談及香港及新疆

另一邊廂，到訪美國的英國外相藍韜文（Dominic Raab），16日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，期間討論到中國。藍韜文重申，北京必須全面尊重香港的自治，同時敦促中方停止侵犯新疆維吾爾族人的人權。

蓬佩奧則指，雙方談到中國共產黨對世界和中國人民構成的挑戰。美方讚賞英國政府近期因應中國挑戰所採取的行動，包括為港人發聲和提供庇護，批評壓迫新疆的舉動，以及逐步淘汰不可信的華為設備。

英國首相約翰遜在國會下議院接受議員質詢時亦再次提到香港，他批評港區國安法的落實違反《中英聯合聲明》，認為影響已開始浮現，言論自由受到威脅。

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責任編輯：蒯宇澄