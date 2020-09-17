【中美角力】美國起訴5名中國公民 稱涉對過百企業黑客攻擊

美國司法部周三（16日）表示，已起訴5名中國居民，涉嫌對美國和國外100多家公司黑客攻擊，為全球企業造成了數百億美元損失，並控告兩名馬來西亞商人與部分中國黑客合謀，從入侵遊戲行業中獲利。

聯邦檢察官表示，這些中國公民被控入侵過百間公司網絡，包括軟件開發公司、電腦製造商、電訊供應商、社交媒體公司、遊戲公司，以及非營利組織、大學、智庫、外國政府與政治人物、香港民主派人士。

涉入侵遊戲公司 港民主派人士受害

5名涉案中國公民分別是譚戴林、張浩然、錢川、付強、蔣立志，年齡介乎35至39歲，都被指是「APT 41」的成員，美國聯邦調查局（FBI）正通輯他們。

張浩然、譚戴林被控25項電信詐騙、洗錢、盜用身份等罪名。兩人被指涉嫌「電子遊戲陰謀」，入侵全球多家遊戲企業，盜取遊戲電子貨幣等，再轉手賣出牟利。據報譚戴林是中國知名黑客，曾創立黑客組織「NCPH」，譚代號為「凋零玫瑰」，有指他06年曾入侵五角大樓網絡，向中國伺服器回傳文件時被截獲。

蔣立志、錢川與付強則被控敲詐等9項罪名。他們為成都市404網絡科技有限公司高管，公司網站自稱為「白帽子技術團隊」，涉嫌攻擊美國等10多個國家與地區、超過100個公司、組織與個人。

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美讚馬來西亞合作 批中國為網絡罪犯提供安全保障

時值中美緊張，美國大選在即，美國當局近期多次指控來自中國的黑客攻擊與經濟間諜活動。

起訴書未有指控這些黑客為中國政府工作。但司法部副部長Jeffrey Rosen表示，理想情況下，將感謝中國執法部門的合作，惟遺憾的是，近年記錄顯示中共選擇了另一條途徑，只要能幫助中國實現竊取知識產權和達到扼殺自由的目標，就會為中國網絡犯罪分子提供安全保障。他提到，一名中國被告向同事吹噓自己與中國國家安全部「關係密切」，且會受到保護，「除非有什麼大事情發生」。

彭博引述哥倫比亞特區的代理美國律師Michael Sherwin稱，其他證據表明他們充當北京的「代理人」，包括實施與牟利無關、與間諜活動有關的黑客攻擊。

據美國官員稱，微軟、Facebook及Google等科技公司協助調查，並幫助消除中國使用的一些電腦基礎設施。

至於兩名馬來西亞商人，周一已於馬來西亞被捕。美國司法部尋求引渡前述兩名馬來西亞人。

中國一直否認針對美國進行網絡間諜活動。外交部曾稱，中國是網絡安全的堅定維護者，也是黑客攻擊的受害國，歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為；又指控美國才是全球最大的網絡攻擊者。

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責任編輯：林佩怡

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