【中歐角力】歐盟預告訂立馬格尼茨基法 謀制裁中國

歐盟執委會主席馮德萊恩今天發表年度歐盟盟情咨文，提到中國時稱其為「競爭對手」，並稱準備因應中國的人權問題，提出歐盟的「馬格尼茨基法案」（詳文末知識庫）制裁相關中方官員。這顯示中歐關係趨於緊繃。

中國官方一直否定「中國人權問題」之說，並呼籲別國勿干預內政。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發表年度歐盟盟情咨文，在長達79分鐘的演說中，對力振新冠肺炎疫情後的經濟、氣候變遷以及外交政策提出願景。

馮德萊恩將中國定調為「競爭對手」

在外交政策方面，她提到歐洲需要在全球事務中採取明確立場和迅速採取行動，並特別點名中國，表示歐中關係是最重要也是最具挑戰性的關係之一。

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馮德萊恩說，一開始她就說過中國是談判夥伴、經濟競爭者和系統競爭對手。她9月14日才與中國國家主席習近平舉行視訊峰會。

她向中國喊話，呼籲在氣候變遷方面履行對「巴黎協定」的承諾「並以身作則」，提醒中國在市場准入、互惠和產能過剩方面仍需努力，中歐依舊呈現不平衡的貿易和投資夥伴關係。

中方多次呼籲別 國勿在人權議題干預內政

她更提到民主及人權，表示歐洲相信民主和人權，且說歐洲雖也有問題例如反猶太主義等問題，但歐洲可以公開討論，而且受到法律保護，歐洲必須就發生在香港及新疆維吾爾族的人權問題發聲。

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最後她呼應歐洲議會多次呼籲、要求制定「歐盟版」的馬格尼茨基（Magnitsky Act），她宣布將會提出這一項法案。

外電指，這是迄今歐盟領導人對反制「人權侵犯者」最正式的聲明，或會改變歐盟國家過去在人權議題上立場分歧的狀況。

歐盟外長會議去年12月10日世界人權日前夕，同意啟動一項關於全球性制裁的籌備工作，以應對嚴重侵犯人權者的行為。這類似歐盟版本的馬格尼茨基。

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【知識庫：何謂馬格尼茨基法案】 「馬格尼茨基法案」全稱為《全球馬格尼茨基人權問責法（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）》，通常用於懲處嚴重侵犯人權及貪腐人員。 「馬格尼茨基法案」的誕生由一名俄羅斯律師的經歷說起。據BBC（英國廣播公司）報道，馬格尼茨基（Sergei Magnitskyi）是一名俄羅斯律師和稅務調查員。他發現一批內務部官員的貪腐行為後，被關進監獄，據悉在獄中遭到毒打，家人被拒絶探望，他外出就診的申請也遭到拒絶。馬格尼茨基2009年在獄中去世，享年37歲。 他生前就職的資產管理公司Hermigate Capital首席行政官布羅德（Bill Browder）認為，有份參與殺害馬格尼茨基之死負責的人，在俄羅斯不可能受到懲罰。 但許多莫斯科高官都家財萬貫，而且經常在歐美旅遊，他因此主張世界各國訂立「馬格尼茨基法案」，應對涉及人權行為的官員。 目前，已通過了本國版本馬格尼茨基法案的國家包括：美國、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、加拿大等。澳洲、法國、瑞典、荷蘭的類似法案正在審議，歐盟去年12月承諾將出台相關法案，但因新冠疫情爆發一度暫停。

責任編輯：鄧國強

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