美防長：美正建造未來艦隊 中國海軍力量無法匹敵

美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)周三（16日）表示，中國是美國的首要戰略競爭對手。他指，中國意在打造一支世界級的軍隊以主導亞洲，但美國正在建立「未來的艦隊」，中國海軍力量無法與美國匹敵。

中國是首要戰略競爭對手

埃斯珀在位於加州的智庫蘭德公司發表演講時說，美國及其盟友主導創立的國際秩序在過去70多年的時間裡在全球各地支撐了穩定與繁榮，但是這個自由與開放的秩序正在「受到壓力」（under duress）。埃斯珀說，作為國防部長，他的首要任務就是不可逆轉的實施美國國防戰略。

他說，在這個大國競爭的時代，美國國防部把中國，其次是俄羅斯，作為首要戰略競爭對手。他批評，中國利用掠奪性經濟、政治顛覆和軍事力量，試圖將權力平衡，向有利於自己的方向轉變。

埃斯珀舉例說，中國正在通過「一帶一路」倡議來施加不良影響，「讓實力較弱的國家背負上沉重的債務，迫使它們以犧牲主權為代價來獲得經濟上的援助」。他認為，北京在南海與東海的行為，也是中國試圖重塑國際秩序的例子。

埃斯珀又指，中國計劃在2035年之前完成其軍隊的現代化，到2049年建立能夠主導亞洲的世界級軍隊。除了開發先進的武器系統以外，北京還在投資遠程、自動和無人潛艇，認為這可以成為對抗美國海軍力量的成本效益高的武器。

稱即使美停造軍艦 中國要趕超也要很長時間

但他說，中國的海軍力量無法與美國匹敵，即使美方停止建造新的軍艦，中國也仍需花費很多年時間才能縮小兩國在公海上的能力差距。而人工智能及科技改變了現代戰爭模式，實力強弱並不在於艦艇數目，不過，美國將繼續建造現代化艦艇，以確保海軍的領先優勢。

他提到，美國未來的艦隊將由更多和體積上更小的水面艦艇組成， 可選的無人操作和自主的水面及水下艦艇； 各種類型的無人航空母艦艦載飛機； 一支規模更大，能力更強的潛艇部隊和一個現代化的戰略威懾部隊等特徵。

他強調，要想打造這支未來的艦隊，保持美國現在和未來的海上優勢，需要採用跨越政府、業界和學界的「全國」方式。

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責任編輯：蒯宇澄