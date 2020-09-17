小鬼黃鴻升恐暈倒才跌死 教你4招測試血管健康（組圖）

小鬼黃鴻升猝死，初步研判死因是浴室跣低撞傷頭失救，但仍有待驗屍確定，目前仍不能排除心肌梗塞、以致昏倒跌恐的可能。有台灣醫生建議，可用4種方法自行檢查心血管建康，防範於未必。

但當然，要確知有沒有心血管病病，定期接受專業身體檢查才是最好方法。

台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰表示，年輕人獨自住在家中，即使不慎在浴室跌倒，反應力都比老年人快，四肢多來得及反應支撐瞬間失去平衡的身體。

死前1小時活動皆正常者 臟疾佔九成

依照世界衛生組織（WHO）的研究，死亡前24小時內活動力皆正常者，死因八成與心臟疾病有關，死亡前1小時活動力皆正常者，死因則有九成以上與心臟疾病有關。

台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲 死因曝光（組圖）

小鬼黃鴻升猝逝 前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）

新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，常見的猝死原因，都與心血管疾病有關，如心肌梗塞、心律不整、心室頻脈等，而患者有年輕化趨勢。

值得注意是，小鬼曾在8年前就檢出有遺傳性腎臟病。台灣高血壓學會理事長王宗道表示，一般人以為三高是心肌梗塞的主要危險因子，其實腎病的關連性更高，腎臟病會加速血管硬化，導致罹患心肌梗塞的風險較正常人暴增4到5倍。

▼ 點擊圖片放大 +2

有台媒引專家指，大家可用以下4個測試方法，密切留意血管健康程度，防範於未然。

一、用手指輕按腳掌正上方中間的血管：

一般人都知道在手腕部份可以摸到脈搏，其實，人的腳部也有一個部位可以明顯感受到脈搏。位置就在腳背正中最高點的動脈血管，正常的人只要輕輕觸摸就能感受到脈搏跳動。

如果下肢動脈沒有阻塞，應能清楚摸到這個腳部位置的脈搏；這代表動脈的血可以一直通到了腳背部，但如果連續幾次在走了一段路之後、再觸摸腳背正上方的這條血管，卻感受脈搏跳動微弱，就代表可能發生了動脈血管堵塞的問題。

二、檢查手背與腿部、腳背是否青筋暴露：

一般人常說的「青筋暴露」的青筋其實不是筋，是人體皮下可以看見的靜脈血管，當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起，包括手部、腿部與腳背的青筋暴露，通常會比較容易出現在體形較瘦的人。不過，這樣的現象並不適用於經常運動者在運動時所造成的血管凸起，而是指平時並無運動的人。

小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死 教你拆除浴廁地雷（組圖）

小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死 告訴你4大心臟求救訊號（組圖）

而我們常見的下肢靜脈曲張，不只是腿冒青筋的外觀問題，根據臨床研究，靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率是一般人的5.3倍，而罹患肺栓塞、周邊動脈疾病的機率則分別是一般人的1.73倍與1.72倍。

三、緊握拳頭30秒，然後張開手，看手掌顏色：

握緊拳頭30秒之後手掌皮膚顏色泛白，一旦鬆開拳頭後如果在3秒內手掌馬上恢復為正常的膚色，就代表心臟血管彈性很好，沒有嚴重阻塞的問題。如果連指尖也很快變回紅色，就代表血壓的狀況也很正常。

如果要花5秒以上才能恢復原來的膚色的話，就代表血管彈性可能不好，就要當心是不是有動脈阻塞或硬化的情況。

四、經常性的頭暈或頭痛：

血管很容易在腦部阻塞，因為大腦中的血管較細，當大腦中的血管阻塞時，很容易導致血流不暢、腦部供血不足與缺氧等症狀，嚴重時還會引起腦出血、腦梗塞等重大疾病。

其中，大腦缺氧非常容易出現頭暈和頭痛、注意力不集中等症狀。有時還會伴隨抽搐、昏迷等症狀。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁