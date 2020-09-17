  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 13:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

小鬼黃鴻升恐暈倒才跌死 教你4招測試血管健康（組圖）

社會熱點 13:18 2020/09/17

分享：

小鬼黃鴻升猝死，初步研判死因是浴室跣低撞傷頭失救，但仍有待驗屍確定，目前仍不能排除心肌梗塞、以致昏倒跌恐的可能。有台灣醫生建議，可用4種方法自行檢查心血管建康，防範於未必。

但當然，要確知有沒有心血管病病，定期接受專業身體檢查才是最好方法。

台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰表示，年輕人獨自住在家中，即使不慎在浴室跌倒，反應力都比老年人快，四肢多來得及反應支撐瞬間失去平衡的身體。

死前1小時活動皆正常者　臟疾佔九成　

依照世界衛生組織（WHO）的研究，死亡前24小時內活動力皆正常者，死因八成與心臟疾病有關，死亡前1小時活動力皆正常者，死因則有九成以上與心臟疾病有關。

台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）

小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）

新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，常見的猝死原因，都與心血管疾病有關，如心肌梗塞、心律不整、心室頻脈等，而患者有年輕化趨勢。

值得注意是，小鬼曾在8年前就檢出有遺傳性腎臟病。台灣高血壓學會理事長王宗道表示，一般人以為三高是心肌梗塞的主要危險因子，其實腎病的關連性更高，腎臟病會加速血管硬化，導致罹患心肌梗塞的風險較正常人暴增4到5倍。

    點擊圖片放大
    +2

有台媒引專家指，大家可用以下4個測試方法，密切留意血管健康程度，防範於未然。

一、用手指輕按腳掌正上方中間的血管：

一般人都知道在手腕部份可以摸到脈搏，其實，人的腳部也有一個部位可以明顯感受到脈搏。位置就在腳背正中最高點的動脈血管，正常的人只要輕輕觸摸就能感受到脈搏跳動。

如果下肢動脈沒有阻塞，應能清楚摸到這個腳部位置的脈搏；這代表動脈的血可以一直通到了腳背部，但如果連續幾次在走了一段路之後、再觸摸腳背正上方的這條血管，卻感受脈搏跳動微弱，就代表可能發生了動脈血管堵塞的問題。

二、檢查手背與腿部、腳背是否青筋暴露：

一般人常說的「青筋暴露」的青筋其實不是筋，是人體皮下可以看見的靜脈血管，當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起，包括手部、腿部與腳背的青筋暴露，通常會比較容易出現在體形較瘦的人。不過，這樣的現象並不適用於經常運動者在運動時所造成的血管凸起，而是指平時並無運動的人。

小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）

小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）

而我們常見的下肢靜脈曲張，不只是腿冒青筋的外觀問題，根據臨床研究，靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率是一般人的5.3倍，而罹患肺栓塞、周邊動脈疾病的機率則分別是一般人的1.73倍與1.72倍。

三、緊握拳頭30秒，然後張開手，看手掌顏色：

握緊拳頭30秒之後手掌皮膚顏色泛白，一旦鬆開拳頭後如果在3秒內手掌馬上恢復為正常的膚色，就代表心臟血管彈性很好，沒有嚴重阻塞的問題。如果連指尖也很快變回紅色，就代表血壓的狀況也很正常。

如果要花5秒以上才能恢復原來的膚色的話，就代表血管彈性可能不好，就要當心是不是有動脈阻塞或硬化的情況。

四、經常性的頭暈或頭痛：

血管很容易在腦部阻塞，因為大腦中的血管較細，當大腦中的血管阻塞時，很容易導致血流不暢、腦部供血不足與缺氧等症狀，嚴重時還會引起腦出血、腦梗塞等重大疾病。

其中，大腦缺氧非常容易出現頭暈和頭痛、注意力不集中等症狀。有時還會伴隨抽搐、昏迷等症狀。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）
今日
小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）
小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
今日
小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）
今日
小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
今日
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
意外事故 家居意外 運動 壓力 醫生 台灣 台北 世界衞生組織 周邊動脈疾病 頭痛

上一篇文章

小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）

下一篇文章

小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）
小鬼黃鴻升疑浴室跌倒致死　教你拆除浴廁地雷（組圖）
【新冠肺炎疫苗】中國專家：民眾最快11月可接種新冠疫苗
【新冠肺炎疫苗】中國專家：民眾最快11月可接種新冠疫苗
林書豪繼續追尋NBA夢 淚別CBA北京首鋼
林書豪繼續追尋NBA夢 淚別CBA北京首鋼
小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）
小鬼黃鴻升猝逝　前女友楊丞琳：沒法形容自己多痛（組圖）