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中國白皮書稱新疆充分尊重勞動者就業意願 反駁「強迫勞動」

國情動向 13:43 2020/09/17

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國務院新聞辦今日（17日）發表《新疆的勞動就業保障》白皮書，指近年新疆勞動就業保障政策進一步健全，就業規模不斷擴大，居民收入穩步增長，並充分尊重勞動者的就業意願，批評國際勢力因反華需要顛倒黑白，炒作所謂新疆「強迫勞動」問題。

美國國土安全部的海關與邊境保護局日前宣布，由中國涉嫌侵犯新疆維吾爾族人的人權，針對中國新疆地區的部分產品發佈5項禁止進口的暫扣令。美國官員說，許多新疆製造的產品涉及「強迫勞動」。

白皮書表示，新疆長期以來受歷史和自然等因素的影響，發展相對滯後，貧困人口較多。加上長期以來暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力影響，導致一些群眾思想觀念落後，文化程度不高，就業能力不足，就業率較低，收入十分有限，生活陷入長期貧困。

白皮書指出，近年新疆大力實施積極的就業政策，包括開展技能培訓促進就業等，以努力實現勞動者穩定就業、持續就業、長期就業。

新疆就業人數、居民收入增加

白皮書提到，近年新疆就業規模不斷擴大，居民和職工收入亦穩步增長。2014年至2019年，當地勞動就業總人數從1135.24萬人增加到1330.12萬人，增長17.2%；城鎮居民人均可支配收入由2.32萬元（人民幣，下同）增至3.47萬元，農村居民人均可支配收入由8724元增至1.31萬元。

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同時，白皮書稱，新疆充分尊重勞動者的就業意願，堅決防範打擊強迫勞動行為，並保障勞動者平等就業、獲得報酬、休息休假、職業安全、宗教信仰自由和使用本民族語言文字等權利。

最後，白皮書批評，國際一些勢力出於意識形態偏見和反華需要，搞人權雙重標準，罔顧事實，顛倒黑白，肆意炒作所謂新疆「強迫勞動」問題，抹黑新疆的勞動就業保障工作，妄圖剝奪新疆各族群眾的勞動權，使其永遠生活在自我隔絕、封閉落後的貧困狀態，應遭到堅決反對。

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責任編輯：林佩怡

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