【中美角力】中國第3艘航母曝光！美衛星照片揭已具規模

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計劃公布8月中的衛星照片顯示，中國第3艘航空母艦已具初步規模，預計未來幾個月內就能完成船體組裝後下水。

戰略暨國際研究中心中國國力計畫（China Power Project）公布8月18日的衛星照片顯示，這艘航空母艦正在上海江南造船廠進行組裝。這是中國第3艘航艦，也是第一艘裝備現代技術航艦。

根據照片估算，這艘航艦船體總長約297米，吃水線寬度約40米。中國前兩艘航艦遼寧艦與山東艦總長度分別是304.5米與315米。不過，中國國力計劃指出，未來增加駕駛艙後，航艦總長度應該還會再延長數公尺，因此尚無法確定這艘航艦的最終長度。

▲ 美智庫公布衛星照片 中國第3艘航艦已具規模

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華盛頓郵報（The Washington Post）引述中國國力計畫研究員福納樂（Matthew Funaiole）的話指出，無法從照片中確定新航艦是否會安裝電磁彈射器，這是當前外界對中國航艦技術的最大疑惑。

不過，福納樂仍對中國展現的設計與裝配航艦能力感到驚訝，這艘航艦預估要到2023年才能服役。早前有報道稱，這艘航艦船體即將完成合攏，預計今年底或明年初就能順利下水，還將首次裝備能有效利用艦載機的最新電磁彈射器。

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責任編輯：游昊雲

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