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【TikTok賣盤】字節跳動：不涉業務技術出售 協議需獲中美批准

國情動向 15:04 2020/09/17

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中國短片分享平台抖音的海外版TikTok，在面對美國特朗普政府禁令，正與美企探討合作方案。內地傳媒引述TikTok母企字節跳動表示，最終協議的簽署，還需依據法律獲得中國和美國相關部門的批准。

字節跳動稱，由美國美國海外投資委員會（CFIUS）調查及「總統令」引發對TikTok的大量關注與報道，其中有很多猜測和不實信息。

字節跳動指出，真實情況是，公司在與一些企業探討合作方案，以解決美國政府與公眾對於美國用戶數據安全的顧慮，上述方案不涉及業務和技術出售，也尚未簽署最終協議。又強調最終協議的簽署，還需依據法律獲得中美相關部門批准。

特朗普稍早表示，對聽說的TikTok和甲骨文（Oracle）交易條款不滿意，不喜歡字節跳動將保留TikTok多數股權的想法。他稱，還沒準備正式同意有關交易提案，會在周四將收到有關此事的報告，了解更多細節。

此前有報道稱，字節跳動擬與甲骨文合作，由總部位於美國的新公司接管TikTok業務，字節跳動尋求保留多數股權。但《華爾街日報》最新指出，特朗普政府尋求讓美國投資者在接管TikTok的公司中，獲得多數股權。此外，交易方案還沒有化解美國政府官員對國家安全風險的擔憂。

白宮發言人表示，針對甲骨文擬成為TikTok在美業務的「可信技術提供商」，政府短期內會做出決定。TikTok的最後交易期限是9月20日。

責任編輯：林佩怡

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