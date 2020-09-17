【中美角力】今年上半年中美間投資跌至九年低 按年降16.2%

中美關係愈見惡化，貿易戰、科技戰重重來襲。有數據顯示，2020年上半年雙方間投資跌至九年低點，不管是在美國有業務的中國公司，還是在中國有業務的美國公司，都面臨可能被迫進行拆分的壓力。

據路透社報道，諮詢公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)的數據顯示，1月至6月兩國之間的投資，包括公司的直接投資和風險資本的流入，較上年同期下降16.2%，至109億美元，投資下滑也是受到了疫情的打擊。

這與2016年和2017年的半年度總計近400億美元相去甚遠。

報告稱，上半年美企在華投資銳減31%至41億美元，中資企業在美投資增加38%至47億美元。這主要是由於一項交易——騰訊音樂TME.N牽頭的財團以34億美元收購環球音樂(Universal Music)少數股權。

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近期，美國總統特朗普將矛頭對準TikTok、中芯國際等中國企業。報告認為，「由於目前對美中技術整合的不安感上升，其他許多公司，不管是在美國有業務的中國公司，還是在中國有業務的美國公司，都有可能被迫進行拆分。」

報告補充說，美國對待字節跳動的做法以及整體上不再傾向美中技術整合，可能導致一系列政策出台，致使美國科技公司在中國從事業務變得更加困難。

责任编辑：尹航

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