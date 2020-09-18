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【科技戰】中國強攻生物科技突圍  疫苗「雙循環」補芯片短板

國情動向 10:55 2020/09/18

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中美科技冷戰及全球新冠疫情仍焦灼，「疫苗外交」陸續展開部署。近日阿聯酋批准緊急使用中國生產的新冠疫苗為一醫務人員接種，中共總書記習近平也再呼籲，要以舉國體制攻克生物科技難關。這意味着在芯片（晶片）等技術仍需較長時間孵化現實下，中國誓在疫苗競賽中拿下一城，打響技術「雙循環」首炮。

在中美大國博弈的特殊時期，疫苗研發已成為展現科技實力與國際支持的主要載體。阿聯酋成為第一個對中國疫苗投下信任票的國家。除阿聯酋外，該項由國藥集團研發的新冠疫苗已與摩洛哥、秘魯、阿根廷開展了三期臨床試驗。

在早些時候，中國宣布了國藥研發的新冠疫苗已在3月之後就已在人體進行了試驗，迄今已經有數十萬人接種，並且並未出現明顯的不良反應，最快或在11月至12月普通人即可能接種。與此同時，歐美國家的疫苗研發者則採取了截然不同做法，宣誓在臨床試驗完成前，不會申請監管批准或授權向公眾推廣。

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在「疫苗競賽」進入白熱化之際，中共總書記習近平近日在黨媒「求是」雜誌發表文章再催谷攻關生物科技技術，稱重大生物科技成果是「國之重器，一定要掌握在自己手中」，要發揮「舉國體制」優勢，集中力量展開核心技術的攻關。

他還說，要發揮「全球抗疫物資最大供應國」作用，「全面深入參與」相關國際標準、規範、指南的制定，分享「中國方案、中國經驗」，提升中國在全球生治理體系中的「影響力和話語權」，共同構建「人類生健康共同體」。這被外界視作是高層鞭策國企，要在新冠疫苗的全球研發競賽中保持領先地位。

事實上，近期高層已連續多次進行重申，要以舉國體制進行芯片等核心科技的研發，掌握關鍵核心技術，避免受制於人。在美國加速對華為、中芯、Tiktok制裁後，芯片研發已成為關乎大國地位及國運的關鍵。

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不過，「舉國體制」多是集體宣誓的決心之舉，但科學技術並非有決心就可彎道超車，作為一個分工精密、高速迭代的科技行業，芯片自主研發的急迫性雖大，但也並不是閉門造車就能突然逆襲，必須尊重科學規律，通過長期的技術積累才能完成。

芯片研發需要堅持長期主義，惟大國博弈需要在短期內見出分曉，才能對內對外激勵同胞盟友，也對新晉提出的「雙循環」新發展格局有足夠信心。

在新冠疫情全球防控中，中國已成為率先控制疫情並恢復經濟的「優等生」，其成功經驗也在在欠發達國家具有較高認受基礎。若中國能夠在疫苗研發上，繼疫情防控再掌握先機，既能在當前遭遇外部百年未有變局之際，彰顯中國制度在科技研發上的優勢，增強民族信心，也能通過技術分享，優化外部環境，奠定後疫情時代的大國領導地位，足見疫苗研發不僅是習近平口中的國之重器，更已成為短期內中國最為看重的技術博弈王牌。

本報駐京記者︰潘攀

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