美國副卿訪台灣2跡象突轉低調 北京仍難高興

▲ 【中美角力】美國助理國務卿克拉奇訪台灣 2跡象突轉低調

中美就台海角力持續，美國助理國務卿克拉奇台灣一行，有突然轉趨低調跡象。克拉奇訪問台灣行程據報出現變數，可能基本上只是重點前往吊唁李登輝。然而，克拉奇作為美國國務院數十年來最高層級訪台官員，加上傳出美國就對台7項軍售開綠燈，美國特朗普政府以「台灣牌」對北京施壓大格局，可謂未有變化。可以預料，北京對美介入台灣勢必加強警愓和反制，中美關係恐再趨緊張。

美國主管經濟增長、能源及環境助理國務卿克拉奇（Keith Krach）周四（17日）稍後抵達台灣，是繼美國衛生部長阿扎（Alex Azar）8月訪台後，特朗普政府再派高級官員與台方官式接觸，挑戰北京「一個中國」底線。

但克拉奇抵台前出現2大跡象，顯示美方似乎有意就今次訪問轉趨低調：

（1）克拉奇與台方原定舉行經濟對話取消

台涉外部門首長吳釗燮表示，這是因應對話涉及層面廣泛，雙方仍在討論中，以做好所有必要準備所作決定。這場對話原是克拉奇訪台行程重點，台灣企業界多人此前證實獲邀出席對話。台灣有傳媒更稱，美方不滿台方事前高調宣傳而決定取消對話，但台政府否認，強調絕無此事。

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（2）美國國務院聲明只提及，克拉奇會吊唁李登輝

美國國務院聲明看來也證實了不會舉行經濟對話。聲明只提及，克拉奇會在周六（19日）參加李登輝追思告別活動。「美國緬懷李登輝遺志，以共享的政治和經濟價值，持續維繫與台灣及其充滿活動民主體制的深刻情誼。 」

中美關係愈發緊張，而台灣問題屬中國核心利益，北京視為紅線；中美防長此前對話則同意，中美需要做好風險管控，不能爆發軍事衝突。美國就克拉奇訪台轉趨低調，不排除也有這方面的考量。

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然而，北京對美國介入台灣的疑慮無疑也不會就此釋除。克拉奇是華盛頓與台北1979年斷交以來，美國國務院最高層級訪台官員不說，克拉奇訪台前夕，也傳出特朗普政府決定，對台灣購買美國武器要求開綠燈，並涉及察打無人機、巡航導彈、聰明水雷等7個範疇，規模之廣可謂相當罕見。

美國欲加強武裝台灣來間接與北京對抗的算盤，肯定令北京更加警愓，並進一步降低對美方政治信任。大陸國台辦發言人馬曉光，周三（16日）指出，人為刀俎，民進黨當局甘當魚肉，台灣同胞要警惕。

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責任編輯：連兆鋒