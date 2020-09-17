  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 21:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國務次卿訪台灣2跡象突轉低調 北京仍難高興

國情動向 16:17 2020/09/17

分享：

美國副卿訪台灣2跡象突轉低調 北京仍難高興

中美就台海角力持續，美國國務次卿克拉奇台灣一行，有突然轉趨低調跡象。克拉奇訪問台灣行程據報出現變數，可能基本上只是重點前往吊唁李登輝。然而，克拉奇作為美國國務院數十年來最高層級訪台官員，加上傳出美國就對台7項軍售開綠燈，美國特朗普政府以「台灣牌」對北京施壓大格局，可謂未有變化。可以預料，北京對美介入台灣勢必加強警愓和反制，中美關係恐再趨緊張。

克拉奇抵台前，中國外交部表示，中方已向美方提出嚴正交涉，批評美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。

美國主管經濟增長、能源及環境國務次卿克拉奇（Keith Krach）周四（17日）抵達台灣，是繼美國衛生部長阿扎（Alex Azar）8月訪台後，特朗普政府再派高級官員與台方官式接觸，挑戰北京「一個中國」底線。

但克拉奇抵台前出現2大跡象，顯示美方似乎有意就今次訪問轉趨低調：

（1）克拉奇與台方原定舉行經濟對話取消

台涉外部門首長吳釗燮表示，這是因應對話涉及層面廣泛，雙方仍在討論中，以做好所有必要準備所作決定。這場對話原是克拉奇訪台行程重點，台灣企業界多人此前證實獲邀出席對話。台灣有傳媒更稱，美方不滿台方事前高調宣傳而決定取消對話，但台政府否認，強調絕無此事。

訪台美國務次卿是誰？中美5G科技戰幕後推手

（2）美國國務院聲明只提及，克拉奇會吊唁李登輝

美國國務院聲明看來也證實了不會舉行經濟對話。聲明只提及，克拉奇會在周六（19日）參加李登輝追思告別活動。「美國緬懷李登輝遺志，以共享的政治和經濟價值，持續維繫與台灣及其充滿活動民主體制的深刻情誼。 」

中美關係愈發緊張，而台灣問題屬中國核心利益，北京視為紅線；中美防長此前對話則同意，中美需要做好風險管控，不能爆發軍事衝突。美國就克拉奇訪台轉趨低調，不排除也有這方面的考量。

美宣布國務次卿訪台歷來最高級 稱共享經濟價值

美擬大舉對台售武 北京警惕難放鬆

然而，北京對美國介入台灣的疑慮無疑也不會就此釋除。克拉奇是華盛頓與台北1979年斷交以來，美國國務院最高層級訪台官員不說，克拉奇訪台前夕，也傳出特朗普政府決定，對台灣購買美國武器要求開綠燈，並涉及察打無人機、巡航導彈、聰明水雷等7個範疇，規模之廣可謂相當罕見。

美國欲加強武裝台灣來間接與北京對抗的算盤，肯定令北京更加警愓，並進一步降低對美方政治信任。大陸國台辦發言人馬曉光，周三（16日）指出，人為刀俎，民進黨當局甘當魚肉，台灣同胞要警惕。

美駐聯大使首晤台北駐紐約代表 稱推動台灣重返聯合國

路透：美擬對台軍售7種武器 包括巡航導彈無人機

美卿次可望訪台 陸國台辦斥民進黨甘當魚肉

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

 

相關文章

【中美角力】中國第3艘航母曝光！美衛星照片揭已具規模
今日
【中美角力】中國第3艘航母曝光！美衛星照片揭已具規模
【中美角力】今年上半年中美間投資跌至九年低 按年降16.2%
今日
【中美角力】今年上半年中美間投資跌至九年低 按年降16.2%
【中美角力】美國起訴5名中國公民 稱涉對過百企業黑客攻擊
今日
【中美角力】美國起訴5名中國公民 稱涉對過百企業黑客攻擊
中國白皮書稱新疆充分尊重勞動者就業意願 反駁「強迫勞動」
今日
中國白皮書稱新疆充分尊重勞動者就業意願 反駁「強迫勞動」
美防長：美正建造未來艦隊 中國海軍力量無法匹敵
今日
美防長：美正建造未來艦隊 中國海軍力量無法匹敵
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 兩岸關係 台灣 民進黨 美國國務院 國務院台灣事務辦公室

上一篇文章

【中美角力】崔天凱：美國有人試圖突破紅線 將有嚴重後果

下一篇文章

【中美角力】美國起訴5名中國公民 稱涉對過百企業黑客攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？
華為「斷芯」危中有機 可成中國芯片涅槃開端？
【中美晶片戰】怕中國爬頭 美國廠商求華府援3900億
【中美晶片戰】怕中國爬頭 美國廠商求華府援3900億
塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？
塞爾維亞華為中心開幕 打臉特朗普協議夾帶條款？
【中印衝突】中印爆多起開槍事件？印度官員稱曾發射百發子彈
【中印衝突】中印爆多起開槍事件？印度官員稱曾發射百發子彈
【華為禁令】特朗普怪美商不爭氣 欲聯歐企挑戰華為5G
【華為禁令】特朗普怪美商不爭氣 欲聯歐企挑戰華為5G
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手