美駐聯大使首晤台北駐紐約代表 稱推動台灣重返聯合國

美國持續加強對台關係。美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），周三（16日）與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，並稱美國正在推動台灣重返聯合國。美聯社報道，這是首次有美國駐聯合國大使與台灣的高層官員會面。

克拉夫特形容會面是歷史性，亦是象徵特朗普政府進一步強化與台灣的關係。她表示，李光章之前任台灣的外交部主任秘書，至7月抵達紐約任職駐紐約辦事處長，李光章就邀約她共進午餐，而她接受邀請。

深化與台雙邊關係

她認為，自己在做總統覺得正確的事，覺得特朗普在尋求強化、深化與台灣的雙邊關係，她也希望能持續代表美國政府從事相關工作。

她又提到，台灣正被北京邊緣化，指美國正推動台灣重返聯國，或在聯合國衛生大會發揮作用。她稱，與李光章討論了不同方式，幫助台灣提高在聯合國內部的參與度。

李光章表示，台灣和美國享有民主、人權和法治的價值觀，可以成為偉大的合作夥伴。克拉夫特也稱，美國和台灣的共同目標是促進民主。

值得注意，美國繼續提升對台關係，美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）今日（17日）稍後率團訪問台灣，是台美斷交41年，訪台的最高級美國國務院官員，蔡英文總統明晚會見克拉奇一行。在北京，外交部表示堅決反對任何形式的美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉。

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責任編輯：林佩怡

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