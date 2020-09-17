▲ 【華為禁令】公司補貼職工丟掉iPhone用華為 不換者炒魷

美國針對華為禁令15日生效，令華為陷入芯片供應中斷風險。內地不少民眾對美方此舉深痛惡絕、同仇敵愾，江蘇一間酒廠為抗美撐華為，發出通告要求所有員工限期棄用蘋果（Apple）的 iPhone，改用中國國產手機；而且賞罰分明，換華為手機者公司有補貼，但「違規」用iPhone會被開除。

根據內地媒體報道，江蘇鹽城的首府酒業有限公司在華為禁令生效當天、即本月15日貼出公告稱，為了保證公司和員工信息安全，使用蘋果手機的員工，限定30日內更換為國產品牌手機，否則必須主動離職。

【華為禁令】知情者曝光 華為將推嶄新計劃迎圍堵戰

【華為禁令】華為沒B計劃 內媒指或「降呢」做OLED屏驅動等

這個通告引發內地網民熱議，有人大聲叫好，認為「又有補貼，有支持國產，何樂不為」；有人則批評，因員工使用蘋果手機而辭退，可能違反勞動法。

網民：又有補貼、有支持國產 何樂不為？

內地媒體記者致電該公司，證實通告屬實。酒廠負責人稱，「那是我們的內部規定，和外面的人沒有關係」、「作為一個中國人，我支持國產手機品牌不行嗎？我們說的也很清楚，是保證公司和員工的信息安全」，又稱「如果大家價值觀都不一樣，那如何在一起創業呢？」

當記者追問酒廠負責人的營業狀況，對方回應「還好」，但不願透露員工人數。

有網民調查後指，該公司只有 2 名負責人，沒有任何員工；此外，該公司在淘寶網和其他銷售管道的銷售紀錄是零，因此被懷疑是空殼公司。

▲ 江蘇一間酒廠為抗美撐華為，發出通告要求所有員工限期棄用蘋果（Apple）的 iPhone，改用中國國產手機；而且賞罰分明，換華為手機者公司有補貼，但「違規」用iPhone會被開除。

【華為禁令】特朗普怪美商不爭氣 欲聯歐企挑戰華為5G

【華為禁令】華為現無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

華為禁令生效世界怎麼變？告訴你7件大事

【華為禁令】華為高層：美制裁我們 只為一統數字江湖保霸權

【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對

【華為禁令】華為傳通知經銷商 明年手機產量暴削八成

【華為禁令】OPPO小米做了這個動作 因應美國封殺華為

華為禁令9月15日生效前趕囤貨 市場估「絕版」麒麟芯片仍可供應半年

【中美5G角力】芯企「安謀」爆換帥權鬥 美國華為禁令蝴蝶效應？

【中美5G角力】芯企「安謀」爆換帥權鬥 美國華為禁令蝴蝶效應？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

