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【華為禁令】公司補貼職工丟掉iPhone用華為　不換者炒魷

社會熱點 16:03 2020/09/17

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【華為禁令】公司補貼職工丟掉iPhone用華為　不換者炒魷

美國針對華為禁令15日生效，令華為陷入芯片供應中斷風險。內地不少民眾對美方此舉深痛惡絕、同仇敵愾，江蘇一間酒廠為抗美撐華為，發出通告要求所有員工限期棄用蘋果（Apple）的 iPhone，改用中國國產手機；而且賞罰分明，換華為手機者公司有補貼，但「違規」用iPhone會被開除。

根據內地媒體報道，江蘇鹽城的首府酒業有限公司在華為禁令生效當天、即本月15日貼出公告稱，為了保證公司和員工信息安全，使用蘋果手機的員工，限定30日內更換為國產品牌手機，否則必須主動離職。

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這個通告引發內地網民熱議，有人大聲叫好，認為「又有補貼，有支持國產，何樂不為」；有人則批評，因員工使用蘋果手機而辭退，可能違反勞動法。

網民：又有補貼、有支持國產  何樂不為？

內地媒體記者致電該公司，證實通告屬實。酒廠負責人稱，「那是我們的內部規定，和外面的人沒有關係」、「作為一個中國人，我支持國產手機品牌不行嗎？我們說的也很清楚，是保證公司和員工的信息安全」，又稱「如果大家價值觀都不一樣，那如何在一起創業呢？」

當記者追問酒廠負責人的營業狀況，對方回應「還好」，但不願透露員工人數。

有網民調查後指，該公司只有 2 名負責人，沒有任何員工；此外，該公司在淘寶網和其他銷售管道的銷售紀錄是零，因此被懷疑是空殼公司。

江蘇一間酒廠為抗美撐華為，發出通告要求所有員工限期棄用蘋果（Apple）的 iPhone，改用中國國產手機；而且賞罰分明，換華為手機者公司有補貼，但「違規」用iPhone會被開除。

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責任編輯：鄧國強

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