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【中美角力】崔天凱：美國有人試圖突破紅線 將有嚴重後果

國情動向 16:43 2020/09/17

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中美角力持續升級，中國駐美大使崔天凱說，中國必須解決領土完整和國家統一的問題，這都是中國自己的事情， 中美長期以來很好管控分歧，但美國一些人試圖突破「紅線」，警告將帶來嚴重後果。

對稱台灣香港等問題成為中美分歧 感到不可思議

崔天凱接受美國前財長鮑爾森訪問時談到，中美兩國之間有很多分歧，包括台灣、香港、新疆和南海等問題，但他指對中方而言，這些問題都涉及中國主權、領土完整和國家統一，「如果大家看看地圖，就會發現這些問題要么涉及中國領土，要么處於中國周邊，沒有一個靠近美國，更不在美國領土範圍之內」。他稱，對這些問題會成為中美之間的問題，感到不可思議。

崔天凱表示，必須承認，由於歷史文化傳統、政治和經濟制度等差異，中美之間難免存在分歧。但雙方必須以建設性方式妥善處理這些分歧，必須牢記，美共同利益遠大於分歧。他稱，自己願同美各界人士共同努力，推動中美關係早日重回正軌。

【中美角力】美宣布副國務卿訪台 稱共享經濟價值

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崔天凱又說，有人說中國之所以能夠成為世界第二大經濟體，是靠佔別國便宜, 竊取別國技術來實現，這種說法對中國人民很不公平, 中國人民勤勞，同時富有創新精神，中國開放的大門只會越開越大，但有些國家卻在想方設法設置障礙，針對TikTok（抖音國際版）、Wechat（微信國際版）、華為等設置各種壁壘，這才是真正的挑戰。「在我們開門迎客時，他們卻在築牆擋人。我們應該怎麼辦呢？」

他稱，每個國家關心自身國家安全合情合理，但要小心不要被毫無根據的恐懼、猜疑、仇恨等情緒所誤導、蒙蔽，甚至落入陷阱。如果這樣的話，每個人都不會感到安全，這與維護國家安全的初衷背道而馳。

內循環不是封閉的國內單循環

談到中國經濟，崔天凱指，中國經濟增長正在恢復，明年中國將開啟國民經濟和社會發展的第十四個五年規​​劃，工作重點是推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

他指，這並不意味著中方將關閉開放的大門，也不是封閉的國內單循環。因為雙循環發展格局真正目標是充分發揮國內市場潛力，讓市場經濟運行得更加高效。因此，國內循環和國際循環是相互促進的關係。他指，包括美國企業在內的外國企業在華經營多年，早已成為中國國內循環和市場的一部分，通過聚焦國內循環和市場，他們將在中國擁有更加廣闊的發展前景。同時，外國企業也是連接國內循環和國際循環的天然紐帶，將迎來更多發展機遇。

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責任編輯：蒯宇澄

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