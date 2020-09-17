劉曉明稱中英關係處於十字路口 籲尊重主權互不干涉內政

中英近期因香港、華為5G等問題而關係轉趨緊張。中國駐英國大使劉曉明，周三（16日）與英國新任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）會面，提到中英關係遇到困難，正處在十字路口，希望吳若蘭能為推動中英關係發展發揮積極作用。

劉曉明稱，70年來，中英關係歷經起伏，總體向前發展，各領域合作取得積極成效。在「後脫歐時代」和「後疫情時代」，中英合作潛力巨大，前景廣闊。

不過，中英關係正處在十字路口。他提到，只要遵守國際關係基本準則，特別是互相尊重主權和領土完整、互不干涉內政和平等互利，兩國關係就能克服當前困難，早日重回正軌，實現穩定健康發展，造福兩國人民。

據中國駐英大使館網站，吳若蘭表示期待赴華就職，而中國是有重要國際影響力的大國，「全球化英國」需要與中國發展建設性關係。當前英中關係處於關鍵時刻。英方願與中方坦誠對話，深化貿易投資、「一帶一路」等領域合作，加強國際協作。

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吳若蘭曾任英國駐港澳前總領事，今年6月獲任命為英國駐華大使，接替吳百納（Barbara Woodward），將於本月履新。

責任編輯：林佩怡

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