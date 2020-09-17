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內地加強相聲、脫口秀審核及現場監管 網上播出需專人實時審看

國情動向 18:06 2020/09/17

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內地加強監管相聲、脫口秀（清談節目）。文化和旅遊部發布通知，重點加強脫口秀、相聲及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管，並規範在線演出管理，由專人實時審看演出內容、彈幕評論等。

不少內地網民不滿，「什麼火了就要審核什麼」，線上線下都要管，質疑當局矯枉過正，「文化自信哪裡去了？」亦有人支持打擊宣揚封建迷信、淫穢、暴力等內容。

內地將相聲表演納入監管

文旅部昨日（16日）發布《關於深化「放管服」改革促進演出市場繁榮發展的通知》，包括簡化巡演審批程序，並落實外資准入政策，允許在國內設立外商獨資演出經紀機構、演出場所經營單位，允許在自由貿易試驗區設立中方控股的外資文藝表演團體。

實時看彈幕評論 違規即屏蔽、斷開鏈接

至於規範在線演出管理，通知表示，以營利為目的，通過互聯網為公眾實時提供現場文藝表演活動，應按規定辦理報批手續，並由取得許可證的單位提供在線傳播服務。

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而在線傳播服務單位，應安排專人對演出內容、彈幕評論等實時審看，發現含有法規禁止內容立即刪除、屏蔽、斷開鏈接等，並保留畫面資料至少60日以上備查。個人直播頻道表演，則按《網絡表演經營活動管理辦法》管理。

防宣揚迷信色情暴力 LiveHouse納監管

通知又提出加強重點演出題材審核，包括涉及重大革命和歷史題材、黨和國家重大決策部署題材、民族和宗教題材、英雄烈士題材的演出劇（節）目的內容審核。

此外，加強重點演出類型監管，重點對電音類、說唱類節目審核把關，加強對現場顯示屏內容及互動環節的監督檢查。對沉浸式演出活動，加強演出全流程審核，防止出現宣揚封建迷信、淫穢色情及渲染血腥暴力等內容。小劇場演出方面，重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。對旅遊演藝及LiveHouse演出，要督促主體報批，納入監管視線。

通知表示，要做好重點演出審批指導。文旅建立專家諮詢制度，省級行政部門對重點營業演出內容把握不准，可提出初審意見，報文旅部予以指導。

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責任編輯：林佩怡

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