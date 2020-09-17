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【中美角力】美國務次卿克拉奇乘商務包機　低調抵台北

國情動向 20:07 2020/09/17

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【中美角力】美國務次卿克拉奇乘商務包機　低調抵台北

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）搭乘「灣流五型」商務包機，今天（17日）下午約5時21分飛抵台北松山機場。克拉奇此行是1979年以來，訪台層級最高的現任國務院官員。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）、台北的外交部政務次長曾厚仁、外交部北美司長徐佑典前往接機。

美國官員訪台層級再創紀錄 引發北京反強

克拉奇（Keith Krach）17日至19日訪台期間，除了18日與蔡英文總統會面外，還將與其他政府高層交流。美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）也隨團訪台，19日將與克拉奇一同出席李登輝前總統的告別追思禮拜。

美國務次卿訪台灣2跡象突轉低調 北京仍難高興

【中美角力】美宣布國務次卿訪台　稱共享經濟價值

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月初訪台，他當時是1979年台美斷交後，訪台層級最高的美國內閣官員，今天抵台的克拉奇則是1979年後，美國官員訪台層級再創新紀錄。

值得注意是，阿扎爾當日訪台時，是乘坐寫上「United States of America (USA)」字樣的美國專機抵達，但克拉奇今次卻選擇乘搭商務包機。

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【知識庫：「灣流五型」商務包機】

「灣流五型」是「灣流」IV型飛機的發展型，1992年宣佈開始研製，是世界上第一架超遠程公務機，在「灣流」IV型基礎上加長2.13米，採用新型機翼和尾翼，不經停航程可達12000公里。1995年11月28日第一架原型機首次試飛。1997年4月獲得美國聯邦航空局型號合格證，已交付約150架。「灣流」V-SP：進一步加大航程，客艙內部空間加大，改善舒適度，2001年8月31日首飛 。

美國衛生部長阿扎爾阿扎爾今年8月訪台時，是乘坐寫上「United States of America (USA)」字樣的美國專機抵達，但克拉奇今次卻選擇乘搭商務包機。

責任編輯：鄧國強

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