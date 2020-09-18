特朗普或36小時內裁定TikTok交易 甲骨文持股20％

TikTok的交易仍存變數，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（16日）表明不滿交易方案之際，美媒CNBC引述消息人士稱，預計特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。消息人士稱，沃爾瑪（Walmart）還有望與甲骨文（Oracle）合作，甲骨文將擁有TikTok約20％的股份。

消息人士說，特朗普一直在與內閣成員和其他顧問會面，以決定是否批准這筆交易。

特朗普周三表示，對聽說的TikTok和甲骨文交易條款不滿意，不喜歡字節跳動將保留TikTok多數股權的想法。報道指，熟悉此事的人士表示，所有權比例並不是談判的話題，而且不太可能改變。預計沃爾瑪首席執行官麥克米倫（Doug McMillon）將在新成立的TikTok美國業務董事會中擁有董事會席位。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）稱，若甲骨文只是給TikTok「換個包裝」，將達不到特朗普的目標。梅多斯表示，美國仍在研究這筆交易的潛在細節，是否符合美國利益及國家安全要求。

保持字節跳動對TikTok美國業務的多數股權，與特朗普早前的聲明相矛盾，他之前表示對美國禁令的唯一補救措施是出售給一家美國公司。

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責任編輯：尹航

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