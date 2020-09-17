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CNBC：特朗普計劃36小時內裁定TikTok交易 甲骨文將獲20％股權

經濟脈搏 22:21 2020/09/17

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TikTok的交易仍存變數，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（16日）表明不滿交易方案之際，美媒CNBC引述消息人士稱，預計特朗普將在未來24至36小時內決定TikTok在美國的命運。消息人士稱，沃爾瑪（Walmart）還有望與甲骨文（Oracle）合作，甲骨文將擁有TikTok約20％的股份。

消息人士說，特朗普一直在與內閣成員和其他顧問會面，以決定是否批准這筆交易。

特朗普周三表示，對聽說的TikTok和甲骨文交易條款不滿意，不喜歡字節跳動將保留TikTok多數股權的想法。報道指，熟悉此事的人士表示，所有權比例並不是談判的話題，而且不太可能改變。預計沃爾瑪首席執行官麥克米倫（Doug McMillon）將在新成立的TikTok美國業務董事會中擁有董事會席位。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）稱，若甲骨文只是給TikTok「換個包裝」，將達不到特朗普的目標。梅多斯表示，美國仍在研究這筆交易的潛在細節，是否符合美國利益及國家安全要求。

保持字節跳動對TikTok美國業務的多數股權，與特朗普早前的聲明相矛盾，他之前表示對美國禁令的唯一補救措施是出售給一家美國公司。

【TikTok賣盤】字節跳動：不涉業務技術出售 協議需獲中美批准

【TikTok賣盤】特朗普稱不滿TikTok交易方案 賣盤突傳變數

TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

沃爾瑪為甚麼仍想投資TikTok 中美科技戰或反成合作

責任編輯：尹航

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科技戰 白宮 抖音 字節跳動 美國 WalMart 特朗普

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