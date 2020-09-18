【TikTok賣盤】美媒：美方在TikTok新公司股權過半 或在1年後IPO

《華爾街日報》報道，支持以新實體接手中國短影音平台抖音海外版Tiktok的人士，正試圖設計出能讓美方投資人擁有多數持股的股權架構，以便解決特朗普普政府的國安疑慮。報道引述知情人士稱，在最新計劃下，甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）可能都有不少持股，再加上現有的美國投資人，美方股權可能過半。

如果交易獲准，沃爾瑪執行長doug McMillon可望獲一席董事。此計劃的一部分是，TikTok約一年左右會申請首次公開發行（IPO）。美國政府官員一直推動由美國握有TikTok的多數股權，達標方式可能由甲骨文單獨或與沃爾瑪一起持有相當股權。

▲ 美方在TikTok新公司股權過半 或在1年後IPO

有這兩家公司參與，再加上TikTok母公司字節跳動現有的美國投資人--紅杉資本（Sequoia Capital）、General Atlantic和Coatue Management--美方持股將超過50%。被美國財長姆欽（Steven Mnuchin）稱為TikTok Global的新公司是美國總特朗川普上月以國安為由強迫進行交易的結果。知情人士說， 姆欽周三晚間將交易的修正條款發給字節跳動，以解決此案的國安隱憂。財政部、字節跳動和甲骨文已達成初步共識。

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長達20頁的協議涉及數據和國安的詳細規定。總部在美國的新公司董事會必須完全由美國公民組成，並將設立一個國安委員會。委員會主席將由美國數據安全專家擔任，做為該公司與美國外國投資委員會的第一聯絡人。

字節跳動和甲骨文先前宣布的合作計劃是，由後者提供雲端和數據服務給新成立的TikTok。甲骨文將取得對TikTok源代碼和更新的完整訪問權限，以確保字節跳動不會有取得該應用程式1億美國用戶數據的後門。

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最後的交易條件目前還不明朗，任何協議都必須獲得美國總統特朗普和北京政府雙方批准。特朗普17日稱，政府官員正與大型零售商沃爾瑪及軟件公司甲骨文談及中國抖音海外版TikTok的方案。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周四稍早表示，他擔心甲骨文的交易計畫可能只是給TikTok「換包裝」，不符川普初衷：「我們仍在研究這筆交易的潛在細節，是否符合國安要求，是否符合美國利益。我很擔心⋯⋯它將仍是中國主導經營的公司。」

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責任編輯：游昊雲

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