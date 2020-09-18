【中美角力】騰訊在美遊戲投資 傳引來美國國安審查

中美角力持續升級之際，騰訊 （00700）投資在美遊戲公司，據報引來美國的國家安全審查。騰訊股價今早曾跌逾3%，低見510.5元，現報515元，跌逾2%。

彭博引述知情人士透露，特朗普政府要求遊戲公司，提供涉及騰訊控股的數據安全協議的信息。美國外國投資委員會（CFIUS）已致函Epic Games Inc.、Riot Games等公司，詢問其處理美國個人數據的安全協議。

其中，騰訊作為全球最大遊戲公司，全資擁有總部位於洛杉磯的Riot Games，並持有開發熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的Epic公司4成股份。

值得注意，中美關係持續緊張，美國近期加強審查中國公司及其與美國公司的關係。

特朗普政府稍早已瞄準中國的字節跳動旗下短片分享平台抖音的海外版TikTok，以及騰訊旗下的WeChat，有關行政令禁止美國居民和公司與TikTok及WeChat做生意，有關限制範圍預計9月20日前後宣布。而TikTok出售美國業務的交易限期，將於20日屆滿。

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責任編輯：林佩怡

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