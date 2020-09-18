【台海局勢】美國務次卿訪台之際 解放軍今起在台海附近實戰化演練

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日率團訪問台灣，對此，國防部新聞發言人任國強今天上午宣布，今天開始，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，「這是維護國家主權和領土完整，所採取的正當必要行動」，並警告「玩火者必自焚」。

克拉奇是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。對於克拉奇訪台，中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。他並指出，中方將根據形勢發展作出必要反應。

▲ 美國務次卿訪台之際 解放軍今起在台海附近實戰化演練

【中美角力】美駐聯大使首晤台北駐紐約代表 觸北京紅綫

路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機（更新版）

任國強18日上午出席國務院新聞辦公室舉行的《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書發表記者會時，在被問及近期美台互動頻繁，解放軍是否有進一步行動時，做出上述回應。

任國強還說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。近期美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。」

他強調，解放軍有堅定的意識、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸

美國務次卿訪台灣2跡象突轉低調 北京仍難高興

【中美角力】美宣布國務次卿訪台 稱共享經濟價值

路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機（更新版）

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道