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【中美角力】美助卿批評中國是「無法無天的惡霸」 籲各國抗衡

國情動向 12:26 2020/09/18

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中美角力持續升級，美國主管東亞事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）周四（17日）批評，中國近期在世界各地的所作所為，包括在南海、中印邊境，以及對台灣、香港的舉動，都不是負責任的行為，而是「無法無天的惡霸（lawless bully）」。他表示，美國不是要求其他國家選邊站，而是要抗衡中國的「惡意」行為。

中國駐美大使崔天凱早前表示，台灣、香港、新疆及南海問題等，事關中國主權，而解決領土完整和國家統一問題，這都是中國自己的事情。他提到，中美關係當前形勢令人擔憂甚至警惕，批評美國一些人試圖突破「紅線」，這將帶來嚴重後果。

指北京在南海台灣周邊挑釁 實施嚴苛港區國安法

史達偉周四出席參議院外交委員會聽證會，北京過去幾個月的行為令人震驚，包括在印度邊境的衝突事件、在南海、台灣周邊及中日有爭議水域的挑釁舉動。他又批評北京試圖消滅蒙古和西藏文化，在新疆持續鎮壓和強迫勞動，並在香港實施嚴苛的港區國安法。

史達偉（資料來源）

他表示，這些不是負責任的行為，而是「無法無天的惡霸」。

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他稱，美國不是要求其他國家選邊站，但應反對中國的「惡意」行為，並捍衛他們自身的主權與經濟利益。他又重申，美國與中國的競爭不一定會導致衝突，美國尋求與北京在利益一致的事務合作，例如北韓議題。

另外，美國參議院民主黨人周四宣布對抗中國全球影響力的計劃，公布規模為3.5億美元的一攬子立法，旨在提高美國競爭力，並重塑與北京的外交關係。當中並包括強化貿易執行措施，恢復對人權問題的重視，涉及到香港抗議活動和新疆維吾爾族人所受待遇等問題。

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責任編輯：林佩怡

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