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TiKTok交易還未批准 美在考量什麼？

國情動向 13:34 2020/09/18

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美國特朗普政府要求TikTok出售美國業務的交易限期，將於9月20日屆滿。交易最終須獲中美相關部門批准，而美國方面尚未批准有關交易，傳出的原因包括，特朗普不想讓中國保留TikTok的控股股份，官員亦憂慮交易「換湯不換藥」，不能解決國家安全疑慮。

至於中國方面，彭博引述知情人士稱，TikTok的中國母公司字節跳動，對於中方同意設想中的TikTok與甲骨文（Oracle，美：ORCL）合作的信心增強，認為即使字節跳動放棄對TikTok的佔多數控制，只要不涉AI算法轉讓，監管機構就很可能會批准交易。

若不涉AI算法轉讓 字節跳動料中國允過關

外媒引述消息稱，白宮和字節跳動已就交易的某些方面達成協議，甲骨文等美國投資者和公司，將持有新公司TikTok Global至少60%的股份。其中，甲骨文同意持有該公司兩成股份，沃爾瑪也預計將會持股，並獲得董事會席位。據知情人士，若交易獲准，TikTok Global將約1年內在美國首次公開發行（IPO）。

【TikTok賣盤】美媒：美方在TikTok新公司股權過半 或在1年後IPO

特朗普或36小時內裁定TikTok交易 甲骨文持股20％

特朗普周四（17日）表示，美國政府稍早與甲骨文和沃爾瑪的代表磋商，但他未提供細節，表示將作出決定，「但沒什麼太大變化」。報道指，特朗普是否會簽署這項協議還不確定，而TikTok Global還將擁有哪些資產亦尚不清楚。

官員：特朗普不想讓中國保留TikTok控股

此前，特朗普不滿字節跳動將保留多數股權，政府官員一直在推動讓美國擁有TikTok的多數股權。路透社最新引述一名美國匿名高級官員周四稱，特朗普不想讓中國保留TikTok的控股股份，因為可能令美國人的個人信息面臨風險。

有匿名官員稱，特朗普不想讓中國保留TikTok股份。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周四早些時候表示，擔心交易計劃可能只是換湯不換藥，如果主要由中國政府把控，將不符合特朗普的初衷。他稱，仍在研究交易的潛在細節，是否達到國家安全、美國利益要求的門檻。

《華爾街日報》稱，字節跳動的高層同意大力度增強方案中提及的數據安全和數據管理。彭博稱，新條款包括20頁涉及數據和國家安全的詳細規定，旨在避免美國公民數據落入中國手中。這是對華鷹派最關心的問題，甚至超過企業所有權和控制權的問題。

【TikTok賣盤】字節跳動：不涉業務技術出售 協議需獲中美批准

TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

另外，據特朗普頒布的行政令，是要求字節跳動出售TikTok美國業務。據路透，曾任美國財政部主管投資安全的副助理部長、監督美國外資審議委員會（CFIUS）審核工作的Aimen Mir表示，在CFIUS向總統提出建議，並由總統發布要求出售業務的行政命令之後，各方協商一個並非完全出售的解決方案，是前所未有的情況。他稱，如果特朗普批准交易，將要修改行政命令。

責任編輯：林佩怡

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