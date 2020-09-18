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【TikTok賣盤】中國「相信會點頭」但特朗普會嗎？

國情動向 14:54 2020/09/18

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【TikTok賣盤】中國「相信會點頭」但特朗普會嗎？

中國程式TikTok與美國企業甲骨文合作方案，據報經美國海外投資委員會（CFIUS）修訂後獲批。TikTok方面據報對中國政府批准方案具有信心，因為方案下TikTok不會失去對程式的控制。不過，TikTok美國業務今次轉身要成事，還須美國總統特朗普點頭。外界對於特朗普會否否決方案，相信心裏較為沒底。

彭博社引述消息人士報道，TikTok母企字節跳動相信，目前交易方案並不涉及向美國方面交出程式人工智能演算法，因此會獲中國政府開綠燈。

據悉，中方已向字節跳動創辦人張一鳴打招呼，允許他必要時毋須保留TikTok美國業務多數股權，只是不能讓TikTok背後科技落入美國人之手。目前方案中，TikTok美國業務會成立新公司TikTok Global，由美企甲骨文入股，但美方確切持股比例仍待敲定。有消息亦稱，沃爾瑪等其他美國企業也有可能入股。

TiKTok交易還未批准 美在考量什麼？

沃爾瑪為甚麼想投資TikTok 中美科技戰或反成合作

對於美國政府對國家安全的顧慮，CFIUS在修訂方案中要求，字節跳動向美方開放程式源代碼，而TikTok Global董事全部由美國人擔任，並由數據安全專家出任主席，以確保TikTok美國用戶數據不會洩漏予中國政府。

不過，TikTok Global未有與中國切割，而且字節跳動保留演算法控制權下，方案能滿足特朗普與華府鷹派要求，並獲特朗普批准，仍是未知之數。

美媒：美方在TikTok新公司股權過半 或1年後IPO

特朗普限定TikTok美國業務9月20日前賣盤期限快到。簡單而言，特朗普現時選擇大致只有3個，但各自都有其問題：

（1）批准方案，為美國「做成一筆大買賣」，但可能受美國保守勢力指摘向中國讓步。

（2）否決方案，展示對中國強硬，但封禁TikTok需要承受得罪美國年輕選民風險。

（3）延遲期限，容後再議，但11月3日大選已逼在眉睫，延期談判也未必有結果。

特朗普或36小時內裁定TikTok交易 甲骨文持股20％

TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

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責任編輯：連兆鋒

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