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【新冠疫苗】陳薇稱病毒變異不阻疫苗效用 江蘇下周大規模臨床試驗

社會熱點 14:58 2020/09/18

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全球科學與生命健康論壇今日在北京舉行。科技部長王志剛致辭時稱，目前內地已有11款新型冠狀病毒疫苗，進入臨床試驗階段。軍事科學院生物工程研究所所長陳薇表示，下星期在江蘇泰州將展開55歲以上人群的大規模臨床試驗。對於病毒變異對疫苗效率的影響，陳薇說微乎其微。

陳薇：病毒變異對疫苗影響不大

王志剛在論壇上表示，中國科研人員分別從5條技術路線研發新冠疫苗，目前內地已有11款疫苗進入臨床試驗階段，其中有4款進入三期臨床試驗。

他說，當前疫情仍在全球蔓延，尚未得到全面控制，隨着今年秋冬季的到來，還有反彈的可能，疫情防控形勢依然嚴峻。

陳薇在論壇上表示，今年3月開展一期臨床後，在武漢接種全球第一針，108名受試者全部產生抗體。4月進入二期臨床後，只有兩名受試者沒有產生所需基數的抗體。三期臨床則在上月開展，並已經取得發明專利，下星期在江蘇泰州將展開55歲以上人群的大規模臨床試驗，她強調，中國研發的疫苗安全，亦正開展特效藥的基礎研究。

陳薇又表示，外界非常關心病毒變異對疫苗效率的影響，但分析過全球6萬多條全基因組序列，發現病毒基因最有用的一段，只有一處變異，認為對疫苗的影響微乎其微。

雖然有4款疫苗進入三期臨床試驗，但中國工程院院士鍾南山指出，由於試驗需時，如果說今年可以推出新型肺炎疫苗是太樂觀。

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責任編輯：尹航

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